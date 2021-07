La France candidate à la Coupe du monde RL 2025 | Avocat

La France a officiellement annoncé son intention de participer à la Coupe du monde de rugby à XV 2025. Après avoir été désignée par l’International Rugby League (IRL) comme son « hôte préféré », la Fédération française travaillera avec l’IRL et le gouvernement français pour préparer et évaluer un plan d’affaires. “Après les Jeux olympiques de Paris 2024, nous nous préparons pour la Coupe du monde de rugby à XV 2025 dans un effort majeur pour réunir les épreuves hommes, femmes, fauteuils roulants et jeunes”, a déclaré jeudi le président de la Fédération, Luke Lacoste. “Au cœur de ce grand projet se trouve le message fort du ‘sport pour tous’, qui reflétera avant tout le choix des villes hôtes et des partenaires métropolitains régionaux, des stades, grands et petits et abordables.” Les organisateurs souhaitent ajouter 64 équipes nationales. avec 16 matchs dans chaque tournoi, représentant les cinq continents et couvrant plus de 80 matchs. Le comité d’organisation sera présidé par Michael Weiner, directeur du développement des événements majeurs à La Post, qui sera rejoint par Soysik Le Borg, directeur marketing et commercial expérimenté, et Robert Charter, expert dans le domaine des affaires publiques et de la communication. . Ils seront épaulés par Lacoste et l’ancien capitaine français et actuel secrétaire général de la fédération Dominique Balope. IRL Un plan d’affaires et une présentation convaincants sont en cours de présentation au gouvernement, et pour un certain nombre de raisons, nous espérons que la France sera en mesure d’organiser la plus grande Coupe du monde. “L’IRL avait précédemment annoncé son intention d’annoncer les prochains invités avant le début de la Coupe du monde 2021 le 23 octobre.

/images/transform/v1/crop/frm/silverstone-feed-data/20217200-c152-4020-a367-96dd26095e87.jpg/r0_74_800_526_w1200_h678_fmax.jpg