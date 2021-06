La France aspire à un leadership vert mondial avec des règles de divulgation sur le climat

La France cherche à consolider sa position de leader mondial de l’exposition au climat des entreprises, ce qui oblige les investisseurs à déclarer le degré de vert de leurs actifs et à fixer des objectifs d’émissions de gaz à effet de serre tous les cinq ans.

En 2015, l’ONU a conclu un accord majeur pour éloigner le monde des combustibles fossiles. Lors des négociations sur le climat, la France a pris l’initiative d’exhorter les institutions financières et les gestionnaires d’actifs à divulguer leur exposition aux risques climatiques. Depuis lors, le débat s’est davantage généralisé et les pays et les entreprises du monde entier se disputent le poste de champions de l’environnement.

Plus tôt ce mois-ci, la Grande-Bretagne a eu des pourparlers avec le G7, qui a soutenu le changement climatique obligatoire, et certains décideurs ont appelé à une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies à Glasgow en novembre. Ils veulent un accord pour établir des exigences mondiales en matière de rapports en temps opportun pour les négociations sur le changement climatique. La France a cherché à prendre pied dans les premières règles mondiales, publiées le 2 juin et entrées en vigueur à partir de la période de référence 2021, pour obliger les investisseurs à fixer des objectifs d’émissions de gaz à effet de serre pour 2050 tous les cinq ans et pour des objectifs mesurés pour conservation de la biodiversité.

Les 230 sociétés de gestion de portefeuille qui relèvent de la réglementation sont tenues de déclarer un pourcentage de leurs actifs dans le vert et de le communiquer aux sociétés de combustibles fossiles. Plutôt que d’importer des recommandations de volontaires influents américains, la France souhaitait davantage s’assurer que les gouvernements européens fixent les règles de base. Il affirme que ses règles de 2015 ont servi de modèle aux règles de l’UE sur la divulgation financière fixe actuellement en vigueur.

“Nous ne voulons pas croire à un cadre qui vient des États-Unis”, a déclaré à Reuters l’ancien secrétaire d’État au Changement environnemental, Brown Poyerson. Créer de l’expérience

En 2015, la France a été à l’avant-garde lorsque les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs ont introduit l’obligation d’expliquer en quoi ils sont un facteur de risques climatiques ou d’indiquer la raison pour laquelle ils ne le pouvaient pas. Avec de nombreuses années d’expérience et des contrôles d’exposition en place dans toute l’UE, la France cherche à aller au-delà de ses pairs.

AXA Investment Managers, la branche de gestion d’actifs de l’assureur français, a déclaré que les règles françaises mises à jour étaient “plus complètes que les réglementations européennes” et devraient être utilisées comme “guide d’utilisation” pour mettre en œuvre les nouvelles règles européennes. La mise à jour de ce mois-ci a également mandaté les recommandations du groupe de travail sur les divulgations financières liées au climat (DCFD) dirigé par l’industrie que les entreprises émergentes à l’échelle internationale suivent sur une base volontaire.

Paris a soutenu les recommandations influentes du DCFT des États-Unis depuis leur publication en 2017, mais a auparavant cessé de les intégrer dans le cadre français. Le changement est légèrement en avance sur le Royaume-Uni, qui a suggéré que les entreprises britanniques devraient respecter les recommandations du DCFD à partir de l’année prochaine.

L’un de ceux qui soutiennent que les banquiers centraux sont plus contraints que les déclarations volontaires de faire face au risque des actifs qui peuvent s’avérer sous-évalués en raison de leur exposition au climat. “La divulgation aidera les marchés à déterminer correctement les risques liés au climat et à assurer une allocation efficace des capitaux”, a déclaré le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Calhaw, lors d’une conférence en ligne de la banque centrale au début du mois.

“C’est pourquoi la divulgation doit devenir obligatoire, au moins dans un premier temps pour les institutions financières, comme c’est déjà le cas en France, pour les grandes entreprises”, a-t-il déclaré. Règles contre réalité

Bien que les représentants des gestionnaires immobiliers français aient soutenu l’approche française, ils ont déclaré que les règles de divulgation pour les investisseurs précédaient les entreprises créant leurs portefeuilles. “Le manque de données publiées par les prestataires empêchera à court terme de respecter les exigences réglementaires”, a déclaré Alex Forn, président de l’investissement fixe de l’Association française des administrateurs de biens.

Indépendamment des gouvernements et des régulateurs, de nombreux investisseurs ont fait pression pour une plus grande transparence climatique, ce qui a quelque peu érodé le premier avantage de la France en matière de transport. Le CDP, un groupe de campagne qui surveille l’exposition des entreprises, comptait 19 entreprises françaises sur sa liste A en matière de transparence l’année dernière, à égalité avec l’Allemagne, mais 21 entreprises derrière le Royaume-Uni.

“Tout le monde l’aime, surtout en Allemagne où les grandes entreprises allemandes doivent être très transparentes car les investisseurs l’exigent”, a déclaré Laurent Babigian, directeur des marchés de capitaux du CDP. Bien qu’à une époque, les réglementations climatiques empêchaient les investisseurs d’attendre des rendements élevés, investir dans des sociétés stables et gérées de manière éthique est désormais largement considéré comme un moyen de réduire le risque financier.

Une étude de la banque centrale française en janvier a révélé que les investisseurs français avaient réduit leur exposition aux entreprises du secteur des combustibles fossiles de 39% depuis 2015, envoyant 28 milliards d’euros (33,34 milliards de dollars) ailleurs. Les groupes de pression verts, cependant, se demandent si la direction française a eu beaucoup d’impact jusqu’à présent.

“La France s’est déclarée à la tête du Fonds vert depuis 2017, mais l’incapacité du gouvernement à faire la différence dans les flux de fonds quatre ans plus tard révèle son échec en matière de politique climatique”, ont déclaré Loret Filippott, militante de Earth France, dans un communiqué. (1 $ = 0,8393 euros)

