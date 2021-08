La France a fixé un objectif de 357 millions de dollars pour la conférence sur l’aide au Liban

PARIS: la France a déclaré lors d’une prochaine conférence lundi Liban Lever 357 millions de dollars d’aide pour répondre aux besoins les plus urgents des personnes touchées.La conférence de mercredi a été co-organisée par le président Emmanuel Macron Et Les Nations Unies Le président Antonio Guterres coïncide avec le premier anniversaire de l’attentat qui a dévasté Beyrouth et fait plus de 200 morts.La France, ancienne puissance coloniale, a lancé des efforts internationaux pour sortir le Liban de la crise.La première conférence immédiatement après l’attentat a permis de récolter 0 280 millions de dollars (332 millions de dollars aux prix courants).“La situation s’est aggravée”, a déclaré lundi le bureau de Macron.Une citation UNE Son bureau a déclaré que l’évaluation était liée aux nouveaux besoins du Liban de 357 millions de dollars et liés à la sécurité alimentaire, à l’éducation, à l’assainissement et à l’approvisionnement en eau potable.Les puissances mondiales ont aidé conditionnellement à établir un gouvernement capable de lutter contre la corruption au Liban.L’enquête locale sur la catastrophe n’a pas encore procédé à des arrestations significatives ni identifié de coupable, et les politiciens ont été largement accusés d’avoir stoppé les progrès.L’année dernière, le Liban a plongé dans une crise politique et financière et a été réélu lundi Premier ministre Najib Mikadi Il a dit qu’il n’y avait aucune chance d’une rangée de cabinet au milieu de la semaine avec l’anniversaire.Le vide institutionnel recèle un potentiel plan de redressement financier pour le Liban, qui n’a pas remboursé le prêt l’an dernier, et ensuite ce qu’il est devenu Banque mondiale Elle a été décrite comme l’une des pires crises au monde depuis le milieu du XIXe siècle.Mercredi, le bureau de Macron a déclaré que la conférence ne visait que les urgences et ne s’inquiéterait pas de l’aide financière structurelle.