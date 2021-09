La France a besoin d’une cible défensive rare pour tirer en Ukraine

Aéroport de Kiev (AFP)

Anthony Martial a marqué un rare but international samedi, mais la France, tenante de la Coupe du monde, a trébuché sur le chemin de la finale 2022 au Qatar, faisant match nul 1-1 avec l’Ukraine à Kiev.

L’attaquant de Manchester United Marshall a été tenu en échec par cinq minutes en seconde période pour annuler la frappe spectaculaire de Mykola Shaparenko pour l’Ukraine, quart de finaliste de l’Euro 2020.

Il s’agit du deuxième but de Marshall pour son pays lors de sa 29e sélection, son précédent but ayant remporté un match amical en Italie en septembre 2016.

La France a perdu des points lors des matchs suivants après sa sortie du Championnat d’Europe en huitièmes de finale contre la Suisse.

Les Pleas ont accueilli la Bosnie-Herzégovine à domicile mercredi, mais ils ont terminé en tête du groupe D avec quatre points de la Finlande et de l’Ukraine.

C’est leur ajustement difficile sur le papier et ce serait une énorme surprise s’ils n’ont pas encore gagné l’équipe malgré leurs récentes difficultés.

L’Ukraine a fait match nul jusqu’à présent, la Finlande ayant battu le Kazakhstan 1-0 plus tôt à Helsinki et tenant deux matches en main.

Alors que leur prestation au stade olympique de Kiev est un pas dans la bonne direction, la France accueille mardi la Finlande à Lyon dans le but d’améliorer ses dernières performances.

Marshall a été préféré à Karim Benzema, tandis que Kylian Mbabane n’était pas impliqué après son retour dans son club du Paris Saint-Germain avec le mollet.

Le sélectionneur français Didier Deschamps a apporté six changements à son alignement, dont Kurt Soum de West Ham United en défense centrale, Aurelian Soumany de Monaco au milieu et Kingsley Komen du Bayern Munich au milieu.

La défense aurait dû mettre en évidence la France avant la mi-temps, mais a été refusée lorsque le gardien de but ukrainien Andrei Pyotov était propre, et à un moment donné, l’équipe locale a pris l’avantage avec style.

Roman Yaremszk a intercepté un centre du côté droit de la surface, mais le ballon a rebondi sur Mykola Shaparenko et le milieu de terrain du Dynamo Kiev a immobilisé Hugo Loris à 20 mètres dans le coin supérieur droit du filet. .

L’Ukraine a perdu contre l’Angleterre en quarts de finale de l’Euro, après quoi Andrei Shevchenko a été remplacé par Oleksandr Petroko en tant qu’entraîneur par intérim.

Cependant, à la 50e minute, lorsqu’Adrian Rabiot a marqué le centre de Koman pour marquer un but de Marshall, la ligne a franchi, malgré Piatov essayant de la dégager.

Benzema et Bayer Leverkusen ont remplacé l’ailier Moussa Diaby à la 64e minute pour remplacer Martial et Common, et Teschamps a combiné pour inscrire un superbe but vainqueur.

Benzema a contrôlé le ballon dans la surface et a fait une passe incroyablement inspirée sur le chemin de Diaby, mais le tir du joueur de 22 ans est revenu du poteau.

