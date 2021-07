La fête peut-elle commencer ? Les discothèques françaises rouvrent enfin – mais avec les opérations Covit-19

Les discothèques françaises ont été autorisées à rouvrir ce week-end pour la première fois depuis leur fermeture en raison de Covit-19 il y a un an. Mais entre les nouvelles réglementations sanitaires restreintes et la pénurie de main-d’œuvre, de nombreux clubs sont embourbés dans l’incertitude.

Il est 22 heures et l’Alimentation Générale, une boîte de nuit de l’est parisien, ouvre ses portes. Personne n’est encore venu, la piste de danse est tristement vide et les lumières de la maison sont très vives.

Farid, qui travaille dans une boîte de nuit depuis 17 ans, est assis au bar avec une couronne ouverte devant lui. Il n’a pas passé un seul samedi soir ici depuis près de 16 mois depuis que le gouvernement français a annoncé la fermeture des discothèques, bars et restaurants le 14 mars 2020. « Nous sommes un peu rouillés », dit-il en riant.

Il pourrait rouvrir ce week-end, mais le département fait toujours face à des restrictions. Les espaces intérieurs ne sont autorisés à ouvrir qu’à 75% de leur capacité normale, et ne peuvent être acceptés que par ceux qui ont un “passeport de santé” valide – le titulaire du code QR ou du certificat a récemment récupéré de Covit-19, a été entièrement vacciné ou a eu un test Covit-19 négatif au cours des 48 dernières heures.

Emily, 29 ans, et un groupe de ses amis arrivent les premiers, et quand les lumières s’éteignent, la musique revient. « Nous sommes tellement excités ! » Elle fait la queue pour scanner son certificat de santé. Seul Un sur cinq En France, les personnes âgées de 18 à 29 ans sont entièrement vaccinées. Il dit que les nouvelles règles sont prêtes à devenir “chaotiques” car elle et ses amis ont dû organiser à l’avance les tests du gouvernement-19.

C’est une crainte majeure pour de nombreuses entreprises.

“Ce que cela signifie, c’est que le public doit vraiment planifier avant de sortir – mais il y a une incertitude là-dedans. Avons-nous fait le bon test? Nos certificats de santé fonctionneront-ils? Serons-nous refoulés parce que l’endroit est déjà efficace à 75%? Les gens ne s’inquiéteront pas; au lieu de cela, ils iront dans les magasins d’alcools. » Dit le directeur de la boîte de nuit Franz Steinbaugh, qui copréside également le comité gouvernemental sur la vie nocturne et la musique.

L’un de ses 12 clubs en France ouvre ce week-end. « Il y a beaucoup d’incertitudes financières, explique-t-il. “C’est plus dangereux et moins cher à couvrir.”

5 des 5 discothèques ouvertes

Il n’est pas seul dans cette conclusion. Les organisations professionnelles affirment que seulement 20% des discothèques françaises ont décidé de rouvrir.

Toutes les boîtes de nuit de la ville de Rennes, dans l’ouest de la France, envisagent de fermer, des rapports en ligne écrivant que les taux de vaccination parmi leur public cible sont encore souvent « insuffisants ».

Un consortium de boîtes de nuit de la ville de Biarritz, dans le sud-ouest, a appelé le gouvernement à approuver la réouverture de “l’argent empoisonné”. Cette Les règlements sanitaires ont donné aux clubs un “mal de tête”.

A Marseille, le Trolleybus Nightclub accueillait des visiteurs vendredi soir, mais le nouveau protocole a posé problème.

“Nous avons vraiment perdu beaucoup de clients parce que certains d’entre eux n’avaient pas leur passeport sanitaire, d’autres refusaient de s’enregistrer, et y faire face a ralenti la file d’attente, alors certaines personnes sont parties parce qu’elles ne voulaient pas partir. J’ai pas de médecin, donc je ne sais pas quoi faire depuis longtemps, mais un soir. En ce moment, je peux vous dire que c’est très contraignant et ne fonctionne pas », a confié à FRANCE 24 Florent Provençal, gérant de Le Club. .

Réouvert – mais pas de travailleurs

Malgré les problèmes de première nuit et la réduction de capacité – Provencal a immédiatement déclaré qu’il “efface un quart de nos revenus”. – Heureux que son équipe soit revenue au travail.

“Ce n’est pas seulement son côté financier. Sans emploi, nous ne serions pas nous-mêmes. Psychologiquement, nous en avions besoin”, dit-il. “L’année dernière, nous avons tous perdu notre emploi du jour au lendemain. Maintenant, le gouvernement dit enfin que nous pouvons l’ouvrir et que nous devons continuer. “

D’autres endroits ont eu du mal à trouver les travailleurs nécessaires pour rouvrir. Comme les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration, l’industrie de la vie nocturne fait face à une grave pénurie de main-d’œuvre.

Renat Barlett est co-fondateur de Cult Place, une société d’événementiel et de divertissement qui exploite huit lieux culturels à travers la France. Bien que le Club de Paris et la salle de concert de l’entreprise aient pu conserver les employés de La Belleville, Barlet dit que ce fut une “catastrophe” pour La Fabulous Cantine à La Rochelle, qui dépendait fortement des saisonniers.

“Les employés nous attendent dans une situation si précaire. Ils doivent gagner de l’argent. Il y avait beaucoup de gens qui travaillaient dans différentes industries”, dit-il. Les syndicats disent que la moitié des travailleurs syndiqués ont trouvé du travail ailleurs.





Le temps du gouvernement pour assouplir les restrictions a également eu un impact significatif sur les décisions des clubs d’ouvrir ou de prendre. Juillet et août marquent généralement la saison la plus lente de l’industrie, car les résidents quittent les villes pour les vacances d’été.

Le gouvernement a déclaré qu’il continuerait à soutenir financièrement les clubs qui choisissent de ne pas fermer avant au moins la fin de l’été.

Mais les mois de fermeture ont frappé l’industrie : sur les quelque 1 600 boîtes de nuit en France, au moins 200 sont définitivement fermées, et 200 sont au bord de la faillite.

Chômage partiel des assistants financiers du secteur ; Aider à compenser les frais fixes tels que le loyer, les factures d’eau et d’électricité ; Et l’accès à des prêts garantis par le gouvernement. Cependant, Barlett affirme que ses sièges ont perdu 80% de leurs revenus au cours des 16 derniers mois.

“L’aide de l’État a empêché l’industrie de saigner, mais elle n’a pas inversé la perte mortelle de 2020”, a-t-il déclaré. Il dit que l’emprunt est un « suicide » parce que le secteur est encore faible.

Cependant, selon le Fried d’Alimentation générale, le prêt n’a survécu que grâce à une dette qui lui a permis de payer les factures impayées et le montant impayé.

Il se résigna à une baisse inévitable des revenus. “Cela nous est simplement venu à l’esprit alors. Nous n’allons pas gagner d’argent comme nous le faisions avant, mais nous voulons être ici. La fermeture est mauvaise. “

Alors qu’Emily et ses amis inondaient la piste de danse, elle a souri et a dit : « C’est bon d’être de retour. Nous voulons rendre les gens heureux à nouveau. “