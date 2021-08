La Chine et l’Australie augmentent les restrictions COVID à mesure que la variabilité delta augmente ; En France, des milliers de personnes se mobilisent contre les restrictions

La variation delta, identifiée pour la première fois en Inde, oblige les gouvernements à re-mettre en œuvre des mesures drastiques, tandis que d’autres pays reconsidèrent leurs plans d’ouverture de leurs économies.

La Chine et l’Australie accélèrent COVID-19[feminine Delta restreint samedi alors que des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées en France pour des cas divergents contre les restrictions conçues pour prévenir l’épidémie.

Cette variation s’étend à 132 pays et territoires. L’épidémie a tué plus de quatre millions de personnes et ne montre aucun signe de ralentissement.

“Delta est un avertissement : c’est un avertissement que le virus se développe, mais nous devons agir maintenant avant que les variations les plus dangereuses n’apparaissent”, a déclaré aux journalistes le directeur des urgences de l’Organisation mondiale de la santé, Michael Ryan.

L’épidémie en Chine s’est maintenant propagée à 14 provinces, qui est très répandue depuis plusieurs mois, remettant en cause le succès initial du pays dans la lutte contre la maladie depuis sa première détection à Wuhan fin 2019.

La Chine a enfermé plus d’un million de personnes et a rétabli des campagnes de tests de masse.

“La principale souche qui se propage actuellement est la variante delta … ce qui représente un défi encore plus grand pour la prévention et le contrôle du virus”, a déclaré Mi Feng, porte-parole du Conseil national de la santé (NHC).

En Australie, seulement 14% environ de la population a été vaccinée, la troisième nouvelle ville de Brisbane et d’autres parties du Queensland entrant dans un verrouillage rapide après la découverte de six nouveaux cas samedi.

“La seule façon de vaincre la tension Delta est d’être rapide, rapide et fort”, a déclaré Steven Miles, vice-Premier ministre du Queensland, qui a annoncé trois jours de commandes difficiles à domicile pour des millions de personnes.

“Geler l’économie” –

Les commandes Stop-Start affectent les personnes fatiguées. “Ce gouvernement (…) paralyse l’économie et détruit la démocratie de notre pays”, a-t-il déclaré lors d’un rassemblement dans la capitale malaisienne, Kuala Lumpur. AFP.

La France, quant à elle, a enduré des mois de couvre-feux et de verrouillages pour entrer dans une nouvelle ère de “pass sanitaire” en juillet. L’entrée dans les cafés, restaurants et lieux culturels doit être soumise à un test négatif par ceux qui ont été vaccinés ou qui peuvent sembler l’avoir été.

Plus de 200 000 personnes ont manifesté dans toute la France pour la troisième semaine consécutive avec des affrontements violents. La police de Paris a arrêté plusieurs personnes à l’aide de gaz lacrymogène et de canons à eau.

“Macron démissionne”, ont crié des manifestants dans la ville méridionale de Marseille, en référence au président Emmanuel Macron. “Je n’ai pas de cobaye ni de code QR”, a écrit un manifestant sur une carte.

Pendant ce temps, les autorités françaises ont réimposé des restrictions sur certains de ses territoires étrangers, où les cas sont en augmentation, plus récemment en Martinique, à La Réunion et en Polynésie française. Le Bangladesh a assoupli les restrictions, mais malgré le boom du delta, des centaines de milliers de travailleurs du textile se sont précipités vers les grandes villes après l’annonce du gouvernement que les usines d’exportation pourraient rouvrir à partir de dimanche.

“La police nous a arrêtés à plusieurs postes de contrôle et le bateau était plein”, a déclaré l’ouvrier d’usine Mohammad Masoom, 25 ans, qui a marché plus de 30 kilomètres de son village à l’aube jusqu’au quai du bateau.

La mortalité augmente en Afrique

En Afrique, les chiffres officiels évaluent à 1 000 le nombre moyen de morts par jour au cours des sept derniers jours : 17% de plus que la semaine précédente et le plus élevé depuis le début de l’épidémie. Comme ailleurs, les chiffres officiels sont sous-estimés, comme le souligne l’Organisation mondiale de la santé.

La capitale rwandaise a ordonné la levée des verrous à Kigali et dans huit autres quartiers, bien que de nouveaux cas soient en augmentation depuis les 1er et 15 août. Le Niger, l’un des pays les plus pauvres du monde, a livré 302 400 doses du vaccin Johnson & Johnson fourni par les États-Unis.

« La guerre a changé »

Des millions d’Américains seront sans abri à partir de dimanche à la fin de l’embargo national. Le président Joe Biden a exhorté cette semaine le Congrès à prolonger le moratoire de 11 mois, une décision récente de la Cour suprême qui empêche la Maison Blanche de le faire.

Mais les républicains se sont engagés dans des efforts démocratiques pour prolonger l’interdiction d’expulsion jusqu’à la mi-octobre, et la Chambre des représentants a ajourné pour ses vacances d’été.

Une étude récente des Centers for Disease Control des États-Unis a révélé que les personnes entièrement vaccinées contre les infections à percée de type delta peuvent propager la maladie aussi facilement que celles qui ne sont pas vaccinées.

L’agence gouvernementale américaine a déclaré dans un document interne divulgué vendredi que la guerre avait changé à cause du Delta, tandis que Jabs luttait contre les maladies graves et la mort.