La Biélorussie, la Belgique, la France et la Serbie remportent des billets pour les quarts de finale – FIBA ​​​​Euro Basket féminin 2021

Strasbourg / Valence (France / Espagne) – La Biélorussie, la Belgique, la France et la Serbie célèbrent mercredi leurs places respectives en quarts de finale des quarts de finale après avoir remporté le rideau de la phase de groupes.

Pendant ce temps, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, l’Italie, le Monténégro, la Russie, la Slovénie, l’Espagne et la Suède Jouez en quarts de finale qualificatifs, La Grèce, la République tchèque, la Slovaquie et la Turquie complètent les bases de leurs groupes respectifs et rentrent chez eux.

France 85-59 Russie



Résumé: La France (3-0) a battu la Russie (2-1) pour créer une seconde mi-temps palpitante et terminer première du groupe D et l’une des huit dernières places du tournoi. En conséquence, la Russie est arrivée en deuxième position.

Héros du jeu: C’était une autre forte exposition collective de France, les gardiens ont été impressionnés. Sarah Michael a récolté 10 points, 6 rebonds et 3 interceptions, tandis qu’Alex Duchess a récolté 12 points et 3 passes décisives, tandis que Marine Johannes a fourni 8 passes décisives.

ils ont dit: « Nos deuxièmes joueurs, surtout au deuxième quart, ont fait un excellent travail pour leurs joueurs intérieurs en contrôlant les retours. Nous avons été très bons et efficaces. C’est très difficile pour l’autre équipe de jouer quand nous jouons avec ce genre d’intensité défensive. ” Garde française Sarah Michel.

dinde 61-63 Belgique



Résumé: Ce fut une finale angoissante du match aller (2-1) pour la Belgique, qui a évité de rentrer rapidement, mais a plutôt été sacré vainqueur du Groupe C, et une fois la poussière retombée, c’est la Turquie (0-3) qui laissé leurs adversaires hors du match.

Héros du jeu: Toujours fiable Emma Meesman a obtenu 15 points et 9 répétitions.

ils ont dit: “C’était un mauvais début de match, mais nous sommes en tête de l’équipe favorite folle. Cela prouve également que chaque match devrait être joué mieux que 40 minutes.” La meneuse de jeu belge Julie Almond.

Suède 54-78 Biélorussie



Résumé: La Biélorussie (2-1) répond à une défaite surprise contre la Slovaquie, se rend confortablement en Suède (1-2) la saison dernière et se qualifie directement pour les quarts de finale en tant que vainqueur du groupe A – un endroit où la plupart des gens s’attendent à ce que la coopérative occuper l’Espagne. La Suède a pris la troisième place.

Héros du jeu: Trio de titre biélorusse échangé. Alexandria Bentley a récolté 20 points et 5 passes décisives, Anastasia Verameyenga a marqué 12 points, 9 planches et 4 blocs, tandis que Maria Babova a contribué 17 points et un double-double de 12 points.

ils ont dit: “Nous étions une meilleure équipe que la Suède aujourd’hui. Toutes les statistiques le montrent. C’était grâce à notre bonne préparation. Les joueurs ont fait tout ce que les entraîneurs voulaient et quand nous avons obtenu la première place dans l’équipe, nous voulions continuer.” L’entraîneur-chef de la Biélorussie Natalia Tropimava

Monténégro 75-87 Serbie



Résumé: La Serbie (3-0) a conservé un départ invaincu alors qu’elle est allée directement aux quarts de finale avec une victoire de derby sur le Monténégro (1-2) en difficulté dans sa campagne par équipe. Classé troisième du groupe B.

Héros du jeu: Tina Krajisnik a été formidable et a pris 9 points sur 11 pour 20 points sur le terrain, ainsi que 9 planches. Nevana Djokovic a pesé avec 11 points, 5 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions avec tout le camée d’action. Marquez Cadling, quant à lui, a marqué 22 points dans la défaite.

ils ont dit: « Il nous a fallu du temps pour nous lever, mais nous sommes ensemble. Dans les moments les plus importants, nous avons fait ce que le coach nous a demandé de faire. Cependant, il y a beaucoup de travail à faire avant les quarts de finale. La capitaine de la Serbie, Jelena Brooks

Bosnie Herzégovine 81-91 Slovénie



Résumé: La Slovénie (2-1) revient d’une grosse défaite contre la Belgique, battant ses rivaux de Bosnie-Herzégovine (2-1) dans la meilleure publicité pour le football féminin.

Héros du jeu: Eva Lisek a marqué avec 22 points, tandis que Nika Barrick et Teja Oblock ont ​​tous deux marqué des doubles. Barrick a récolté 12 points et 10 passes décisives, tandis qu’Oblock a récolté 13 points et 11 passes décisives. Pendant ce temps, Marika Kazik et Jonguel Jones sont uniques avec 28 points pour la Bosnie-Herzégovine et les anciens 11 rebonds et 24 points et 10 planches pour Jones.

ils ont dit: “Après que la Belgique nous ait détruits lors du dernier match, nous avons montré notre vraie nature. Je félicite notre équipe d’avoir pu gagner. Au fil des ans, notre banc n’a pas montré ce qu’ils voulaient. Cette fois, ils font un excellent travail.” La garde slovène Nika Barrick.

Italie 77-67 Grèce



Résumé: Alors que la Grèce (0-3) rentrait chez elle les mains vides, l’Italie (2-1) a dû travailler dur pour remporter sa deuxième victoire et terminer deuxième du Groupe B, mais la tête haute après une performance passionnante.

Héros du jeu: Eliza Penna a marqué le plus de buts pour l’Italie, en particulier pour la Grèce, l’adolescente Eleni Boscana ayant marqué 13 points, 6 rebonds et 3 interceptions.

ils ont dit: “Nous avons commencé avec la bonne intensité et ensuite nous n’avons pas eu la même agressivité en seconde période. Mais nous nous sommes réunis en équipe pour gagner dans les six dernières minutes.” L’attaquante italienne Elisa Penna.

Espagne 93-61 Slovaquie



Résumé: L’Espagne (2-1) s’est solidement classée dans les éliminatoires des quarts de finale, un solide effort en deuxième mi-temps pour un retour rapide à la maison après la démission de la Slovaquie (1-2).

Héros du jeu: Christina Ovina a excellé avec 17 points, tandis que sa co-garde Sylvia Dominguez a récolté 14 points et 5 passes décisives.

ils ont dit: “C’est une bonne performance de l’équipe. Nous avions confiance, nous avons respecté notre plan de match. Nous devions partir avec un bon feeling pour ce prochain match. Je suis fier de l’équipe.” La garde espagnole Sylvia Dominguez.

République Tchèque 56-84 Croatie



Résumé: La Croatie (1-2) a prolongé son séjour dans le tournoi après que la République tchèque (0-3) a explosé dans le passé lors d’un match perdu à domicile dans le groupe D.

Héros du jeu: Ivana Djokovic a été excellente et a marqué 24 points, 7 passes décisives, 5 rebonds et 3 interceptions. Ana-Marija Bejik a réussi un doublé avec 13 points et 10 rebonds.

ils ont dit: “Nous avons fait de notre mieux et nous avons montré comment jouer. Nous avons été créatifs à la fois en attaque et en défense, nous continuerons donc à jouer aujourd’hui.” Garde croate Ivana Djokovic.

