Kendall Brexit après les barrages routiers lors d’un demi-tour en France | Brexit

Les opérations routières d’urgence pour faire face aux files d’attente post-Kendall Brexit ont été reprises par le gouvernement pour faire face au trafic de vacances – malgré la décision de vendredi de restreindre davantage les voyages transmanche France.

Highways UK a imposé des restrictions sur la M20 ce week-end pour Operation Broke, une décision prise jeudi “en prévision de l’augmentation des déplacements des automobilistes internationaux à partir de lundi”.

Le week-end prochain sera le plus chargé pour le trafic de passagers dans les ports en général, la plupart des vacances scolaires d’été devant marquer le “Jour de l’Indépendance” de demain. Kent. Cependant, la demande pourrait être encore réduite par l’annonce du gouvernement britannique selon laquelle la France serait exemptée de la politique consistant à autoriser la ségrégation des pays de la liste orange au retour des passagers vaccinés.

Eurotunnel a déclaré qu’il n’avait pas été annulé dans l’immédiat, mais a ajouté: “Nous avons considérablement réduit les réservations cette année, alors ne vous attendez pas à des embouteillages.”

Les haliers disent n’avoir eu aucun retard dû au trafic sur le chemin des ports.

Le gouvernement a déclaré qu’il avait revu sa politique de voyage sur la France en raison de cas de variation bêta.

Un porte-parole d’Eurotanel, qui a averti que la décision « ruinerait l’été » pour beaucoup, a déclaré que cette décision soudaine n’avait pas de sens. Il a déclaré: «Nous avons été en pourparlers constants avec le gouvernement et aucun dirigeant ne s’est levé et nous avons demandé ce qui se cache derrière cela.

“Nous sommes confus. Il n’y a aucune preuve que cette variation soit un problème en France. Elle n’est pas seulement en baisse, elle est en baisse.”

Richard Ballantine, directeur général de la British Ports Association, a déclaré : « Le récent changement dans les règles de voyage en France n’est pas particulièrement utile. Les opérateurs maritimes ont fait un travail plat de s’adapter à l’évolution des arrangements transfrontaliers, mais cette décision est un autre coup physique. “

Au cours du week-end, la colère des compagnies aériennes a augmenté, l’organisation mondiale ITA affirmant que le Royaume-Uni était un « étranger » sans « politique cohérente ». Son directeur général, Willie Walsh, a déclaré: “Le gouvernement renverse et rend la vie impossible pour le peuple … et détruit sa propre industrie du voyage et les milliers d’emplois qui en dépendent.”

L’indignation a été ressentie uniformément dans toute la chaîne, où les journaux et les politiciens français ont minimisé l’importance du Royaume-Uni. Le journal de centre-droit Le Picaro a déclaré: «Boris Johnson a montré une fois de plus qu’il peut dire le contraire de tout. Il a confirmé que le vendredi matin, 19 juillet, était “le Jour de l’Indépendance”… Vendredi soir, il a puni les passagers en provenance de France, comme si la protection vaccinale britannique n’était pas de beaucoup. “

S’exprimant dimanche lors de l’émission Andrew Mar de la BBC, le professeur Neil Ferguson a déclaré qu’il était préoccupé par la variante bêta, malgré les faibles chiffres, car elle pourrait être résistante au vaccin AstraZeneca.

Il a déclaré : “Ce n’est pas une hausse en France, en fait Delta est concerné. Ces types de vaccins sont légèrement compromis பீ Beta fait plus que Delta, ce qui peut être une préoccupation à l’automne.”