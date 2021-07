Le Français Johann Ento-Broward disqualifié en demi-finale après avoir heurté un mur

Lors de la défense du champion olympique et détenteur du record du monde Ryan Murphy En nageant vers la première tête de série pour la finale du 100 m dos masculin, un nageur a eu un effet très différent sur trois couloirs. De France Johan Entoi Broward Il s’est qualifié sixième dans la ronde préliminaire avec 53,13, juste en deçà de son temps de classement de 52,96, et il avait sa vision en se qualifiant pour la finale du 100 pack. Mais quand il a couru dans le virage à mi-chemin Entoi-Broward, il n’a jamais vu les drapeaux.

Alors que ses sept rivaux se retournent comme d’habitude, le dauphin sous-marin donne un coup de pied et pousse le dos pour le voyage de retour, mais le mur Entoi-Broward entre en collision au milieu. Il a semblé immédiatement se rendre compte de son erreur, il a été poussé du mur pour tenter de revenir dans la course, mais il était sur le ventre lorsque ses jambes ont quitté le mur, il a donc été disqualifié. Ndoye-Brouard a terminé dernier de la manche, il ne se serait donc pas qualifié pour la finale de toute façon.

L’athlète français de 20 ans a participé à ses premiers Jeux olympiques après avoir terminé deuxième aux Jeux mondiaux universitaires de 2019 et a remporté le bronze au 100 dos aux Championnats d’Europe plus tôt cette année. Ndoye-Brouard aurait eu une longue chance de remporter une médaille lors de l’événement avec le double champion du monde Murphy de Chine Su Jiayu Et les Russes Clément Kolsnikov Et Evgeny Rylov Majoritairement des candidats pour monter sur scène. Cependant, le gros problème est que Ndoye-Brouard n’aura pas l’occasion de disputer ce qui pourrait être sa première finale olympique.