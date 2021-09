L’ancien défenseur international français Jean-Pierre Adams est décédé à l’âge de 73 ans.

Adams a passé les 39 dernières années dans le coma à la suite d’une erreur d’anesthésie à l’hôpital de Lyon dans le cadre d’une opération de routine au genou qu’il a subie le 17 mars 1982 à l’âge de 39 ans.

Son décès a été confirmé lundi matin au CHU de Nîmes.

Adams, qui a remporté 22 sélections internationales pour la France au cours de sa carrière, serait en “excellent état” pour une opération chirurgicale.

Dans le cadre de l’opération, il a reçu une anesthésie qui a dû être assommée pendant quelques heures.

Mais il ne s’est jamais réveillé, et le garde du corps, né en 1948 à Dakar, au Sénégal, a confirmé son apparition dans la lutte pour la rédemption à travers le journal français. Équipe.

Adams (à gauche) a subi une opération de routine du genou le 17 mars 1982, qui a été confondu avec une “erreur d’anesthésie”. Il ne s’est pas réveillé et est resté dans le coma pendant les 39 années suivantes.

Des inquiétudes concernant Adams ont fait surface lorsqu’il s’inscrivait à un cours de formation à Dijon.

Lire en détail à propos d’Adams par Blizzard, Défenseur, Il fait référence à la façon dont l’ancien défenseur a été Au cours d’une semaine, mais le troisième jour, il y avait de l’anxiété dans son genou.

Il a abandonné l’école le matin du quatrième jour, inquiet d’un problème au genou, et il s’est rendu à l’hôpital de Lyon.

Le scan initial a révélé que le ligament à l’arrière du genou était endommagé.

Alors qu’il se dirigeait vers la sortie, Adams, qui a joué pour le Paris Saint-Germain, Nîmes et Nice toute sa vie, s’est heurté à un chirurgien et a eu une meilleure affaire à la suite du débat qui a suivi. A genoux.

“Tout va bien, je suis en bon état”, a-t-il déclaré à sa large Bernadette le matin de l’opération.

Le garde du corps d'origine sénégalaise (à droite) s'est dit en « excellent état » le matin de l'opération

Adams, qui a deux fils avec sa femme Laurent et Frederick, a eu un problème d’anesthésie et le chirurgien qui a opéré son genou aurait travaillé pour huit patients simultanément.

Jean-Pierre sent, sent, entend et sursaute lorsqu’un chien aboie. Mais il ne pouvait pas voir », a déclaré sa femme en 2007. Il ne s’est pas réveillé depuis le 17 mars 1982, jour de l’opération.

L’affaire a été portée devant les tribunaux quant à la manière dont son activité a été traitée sept ans avant le prononcé du verdict.

Alors que le médecin d’Adams faisait partie du BSG, Pierre Hood, qui a conclu l’affaire, a été reconnu coupable de blessure spontanée par les médecins qui ont présidé la chirurgie d’Adams au tribunal du septième amendement à Lyon.

Son épouse, Bernadette, a reçu des dons de ses anciens clubs et de la Confédération française de football (FFF) pour s’occuper de son ex-mari.

Il l’a nommée « la maison de la belle athlète endormie ».

La maison du couple se trouvait dans le village de Kaisergus, près de Nîmes, dans le sud de la France.

Citer un morceau de Paris Uni En avril 2020, Bernadette a révélé la position d’Adams dans ses soins à son domicile – niant la possibilité d’une euthanasie.

« Les gens sur Facebook disent qu’ils veulent le déconnecter … mais il n’est pas branché ! » Elle a dit.

Je n’ai pas osé arrêter de lui donner à manger et à boire.

«Il a une routine régulière. Il se lève à 7 heures et mange… il est peut-être dans un état végétatif, mais il peut entendre et s’asseoir dans un fauteuil roulant.

Adams a été envoyé du Sénégal en France alors qu’il était jeune pour se concentrer sur son éducation, qu’il a finalement adoptée.

Adams a été emmené par la famille Jordine de Lourette, au sud de Paris, où il a commencé sa vie en France.

Il était à la fin de son adolescence Il a été impliqué dans un grave accident de voiture. Adams est sorti avec des blessures mineures avec des coupures et des contusions, mais l’un de ses amis proches, Guy Pudot, est décédé dans l’accident.

