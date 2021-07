Isolement de l’hébergement des voyageurs britanniques vaccinés revenant de France | Corona virus

Les voyageurs revenant au Royaume-Uni de France Après avoir apporté des modifications de dernière minute aux règles, qui entreront en vigueur lundi, les ministres sont contraints de s’isoler la semaine prochaine malgré leur double vaccination.

À partir du 19 juillet, tous les Britanniques avec deux emplois gouvernementaux revenant des pays de la liste orange seront informés Ils n’ont pas besoin de compléter 10 jours d’isolement à la maison.

Il en sera de même pour tous ces pays sauf la France. Le Guardian a révélé plus tôt cette semaine que les cas de variation bêta, identifiés pour la première fois en Afrique du Sud, sont en augmentation.

Cette décision affectera les projets de voyage de milliers de vacanciers britanniques bénéficiant du nouveau régime light-touch, leur permettant de visiter la France pendant les vacances scolaires d’été, ainsi que ceux qui souhaitent voir des proches outre-Manche.

Les ministres se sont divisés sur les conseils officiels qui leur ont été donnés par le Joint Center for Biosafety mercredi, qui recommandait d’ajouter la France à la liste rouge – une décision importante qui n’aurait permis qu’aux citoyens et ressortissants britanniques d’entrer au Royaume-Uni, après quoi ils seraient forcés séjourner 11 nuits dans un hôtel à partir de 1 750 $.

Ils ont décidé de ne pas procéder, a déclaré une source gouvernementale, en raison d’importantes répercussions diplomatiques et politiques, mais les discussions se sont poursuivies pendant les deux jours suivants, qui se sont terminées par une décision annoncée vendredi soir.

Toute personne qui a été complètement vaccinée pour l’immigration en provenance de France – ou qui a été dans le pays au cours des 10 derniers jours – peut quitter l’isolement après le cinquième jour après le 19 juillet en utilisant la méthode du “test de libération”.

Tous les passagers doivent passer le test avant le départ et remplir le formulaire de localisation des passagers, et ceux qui ont les deux mâchoires doivent présenter une preuve de leur certificat de vaccination via l’application NHS ou dans une lettre imprimée. Les moins de 18 ans devraient également être isolés. Des exceptions seront faites uniquement pour certains personnages clés tels que Hollyers.

Georgina Thomas, une infirmière du Buckinghamshire, rendait visite à ses parents dans la campagne entre La Rochelle et Bordeaux lorsque la nouvelle est tombée. “Je suis frustré par l’approche aléatoire adoptée par le gouvernement, qui ne semble pas du tout logique”, a déclaré le joueur de 32 ans à l’agence de presse PA. “Si un isolement est nécessaire, restez sur place, mais j’espère que mon risque sera plus élevé à mon retour au Royaume-Uni.”

Graham McLeod, de Bolton, séjournait avec son partenaire dans sa maison de vacances sur la côte atlantique de la France en Charente Maritime, et ils devront s’isoler à leur retour au Royaume-Uni malgré leur vaccination. “En ce qui concerne l’actualité gouvernementale, on peut dire qu’elle est incohérente, irrégulière, vague et ouvertement inexploitable”, a déclaré le retraité de 63 ans.

Ils avaient prévu de rester en France pendant cinq semaines, mais prévoient maintenant de revenir dans trois semaines. “En raison de la réaction du gouvernement britannique à la réaction instinctive, nous ne pourrons pas avoir de chance si la situation s’aggrave”, a ajouté McLeod.

Le député conservateur a décrit le changement comme “un véritable revers”. Henry Smith a été invité par le président du comité parlementaire multipartite pour l’avenir de l’avion.

Le but de “l’annonce de dernière minute soulève des questions importantes” est que le système de feux tricolores, qui est adapté aux besoins isolés des pays, apporte “une réassurance bien nécessaire” mais “seulement une confusion”.

“Nous ne pourrons pas poursuivre cette réapproche des voyages internationaux, qui érodera la confiance des consommateurs, poussera les entreprises au bord du gouffre et entraînera des pertes d’emplois”, a ajouté Smith.

Le changement a été apporté à titre de “mesure de précaution” par le ministère de la Santé et de la Sécurité sociale, qui a déclaré qu’il “évaluerait en permanence les dernières données et surveillerait la propagation de la variante bêta”.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javed, a averti que le gouvernement prendrait “des mesures rapides” si nécessaire et a promis de “faire tout ce que nous pouvons” pour protéger le pays contre l’importation de variantes.

Un porte-parole de l’Apta-Travel Association a déclaré: «Bien que nous comprenions que la santé publique doit primer, nous voyons cette annonce perdre sans aucun doute la confiance des consommateurs dans les voyages à l’étranger, ainsi que l’ouverture de nombreux pays sur la liste orange aux visiteurs britanniques. Des changements continus dans les restrictions de voyage retarderont toute reprise significative de l’industrie, et cette nouvelle est le dernier exemple de la raison pour laquelle un paquet d’aide financière à l’industrie du voyage et du tourisme devrait être introduit. “

Par ailleurs, les citoyens britanniques se verraient souvent interdire l’entrée Bulgarie Bien que la semaine prochaine, le pays ira au même endroit dans la liste verte isolée du Royaume-Uni.

Deux jours après le secrétaire aux transports, Grands magasins, la Bulgarie et Hong Kong ont annoncé leur ajout à la liste verte, le ministre bulgare de la Santé Stojko Katsarov annonçant que le Royaume-Uni serait ajouté à sa propre liste de “zone rouge” à haut risque avec Chypre, l’Espagne, Fidji et le Koweït.

À partir de lundi, seuls les citoyens bulgares, les résidents de longue durée et les membres de leur famille immédiate pourront entrer au Royaume-Uni.

La décision intervient après que les nouveaux cas quotidiens de virus corona au Royaume-Uni sont passés à plus de 50 000 pour la première fois en six mois – qui sont tous presque une variante delta. Le dernier pic d’épidémies n’a montré que peu de signes de déclin, et on craint qu’elles puissent bientôt atteindre 100 000, car la plupart des restrictions légales au Royaume-Uni sont assouplies à partir de lundi.