Ignorant l’appel de l’OMS, l’Allemagne et la France proposent des injections de rappel

Paris/Berlin : Allemagne Et la France emportera les rappels du vaccin Covit-19 à partir de septembre Organisation mondiale de la santé QUI Attendez jusqu’à ce que plus de personnes dans le monde soient vaccinées.Malgré la déclaration ferme de l’OMS, la décision d’aller de l’avant avec les injections de rappel met en évidence le défi de s’attaquer à l’épidémie mondiale, tandis que les pays tentent de protéger leurs propres citoyens du type delta hautement contagieux.Le président français Emmanuel Macron La France travaille depuis septembre à la sortie de la troisième dose de vaccin Covit-19 pour les personnes âgées et vulnérables.« Une troisième dose sera nécessaire, pas tout de suite pour tout le monde, mais pour les plus vulnérables et les plus âgés en tout cas », a déclaré Macron sur son compte Instagram.En Allemagne, elle est encourageante depuis septembre pour les patients immunodéprimés, les personnes âgées et celles vivant en maison de retraite. ministère de la Santé Mentionné.Le président de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a appelé mercredi à l’arrêt des rappels de vaccination jusqu’à la fin septembre au moins, affirmant qu’il était inacceptable que les pays riches abusent de l’approvisionnement mondial en vaccins.Les pays à revenu élevé ont reçu environ 50 doses pour 100 personnes en mai, après quoi ce nombre a doublé, a déclaré l’OMS. Les pays à faible revenu, en raison d’une pénurie de fournitures, n’ont pu administrer que 1,5 dose pour 100 personnes.“Je comprends le souci de tous les gouvernements de protéger leur population de la diversité du delta. Mais nous ne pouvons pas accepter les pays qui l’ont déjà davantage utilisé et qui ont utilisé des vaccins mondiaux”, a déclaré Tetros.L’Allemagne a démenti ces allégations, affirmant qu’elle fournit au moins 30 millions de vaccins aux pays pauvres.“Nous voulons fournir un troisième vaccin par mesure de précaution aux groupes vulnérables en Allemagne, tout en soutenant la vaccination de nombreuses personnes dans le monde”, a déclaré le ministère.Le gouvernement de Macron tente d’accélérer le programme de vaccination de la France alors que le pays fait face à une quatrième vague et à des manifestations virales. Gouvernement Stratégies.La France et l’Allemagne ont jusqu’à présent reçu au moins une dose de vaccin Covid-19, 64,5%, et 62%, 49% des Français et 53% des Allemands, respectivement, ont été complètement vaccinés.