15h56 | Lundi 30 août 2021

Diplômé de la Hopkins High School, Ultramarathon continue d’étonner dans sa carrière de coureur. Samedi, Courtney Dalter a battu le record des femmes les plus rapides à l’UTMB® lors de la course de 171,5 km (101,5 miles) autour des Alpes françaises.

Dawalter, ancien élève de Hopkins en 2003, a terminé l’événement à 22 h 30 min 54 s. C’est plus de deux heures d’avance sur le précédent record établi à l’UTMB en 2019.

L’espèce a été décrite comme un “anneau magnifique mais brutal” autour des Alpes avec le Mont Blanc au centre, traversant la France, l’Italie et la Suisse. Le cours commence et se termine à Chamonix, France. Cela comprend l’escalade de 33 000 pieds.

CCX News a d’abord créé l’histoire de Dow Walter Ultramarathon courant en 2017. Lors de l’entretien d’après course à l’UTMB, A fourni un aperçu de la façon dont elle a réalisé un exploit si difficile.

“J’essaie de rester dans ma tête autant que possible tout le temps”, a déclaré Dow Walter.

“Donc, si je suis devant ou derrière moi et que je me demande jusqu’où je dois aller, ou que je pense à ce qui s’est passé sur la piste il y a 10 kilomètres, cela ne m’aide pas”, a-t-il déclaré.

“Alors, comme, ‘Reste ici, reste tout de suite’, je me dis encore et encore. Je pense que c’est la base pour toi, et ça te fait avancer, parce que tout ce que tu as est juste une longueur d’avance sur toi. “

Hopkins a éliminé quelques coureurs notables, Y compris deux qualifications olympiques américaines, Joe Klecker et Joe Fonbull. Jonifer Goswami, capitaine du lycée de Dau Walter ; Qualifié pour courir un marathon Aux essais olympiques américains 2020 à Atlanta.

Lycée Hopkins

Vallée d’or | Plymouth | Villes jumelles