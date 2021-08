Alexis Hankquinquand a offert à la France sa troisième médaille d’or en remportant samedi le triathlon PTS4 aux Jeux paralympiques de Tokyo. Il a été précédé dans la mort par Hidegi Uda du Japon et Alejandro Sanchez d’Espagne. Dans d’autres catégories, comme le tennis de table, les athlètes français ont remporté pas moins de cinq médailles.

Alexis Hankingwand, 35 ans, triple champion du monde, a terminé le triathlon en 750 mètres, 20 kilomètres et 5 kilomètres en une heure (59 minutes 58 secondes). Trois minutes d’avance sur ses rivaux.

“Le plan s’est parfaitement déroulé”, a-t-il déclaré. « J’avais mis au point de nombreuses stratégies, mais dès le début de la natation, je me suis dit qu’attaquer était la meilleure », a-t-il déclaré.

Annock Corsillat a remporté une médaille de bronze dans la catégorie PTVI1 féminine avec son mentor Céline Bowsress.

Rafael Beaglet et François Pervis ont remporté le bronze dans la course cycliste sur piste.

C’était une excellente nouvelle pour l’équipe de France de tennis de table, avec Leah Fernie, 17 ans, qui a remporté la médaille d’argent, première de cette catégorie.

Auparavant, ses coéquipiers Maxim Thomas, Tu Camcosombo, Anne Bournehout et Lucas Grenge avaient chacun remporté une médaille de bronze.

Lee Fur a remporté l’argent lors de ses derniers matchs

Marie-Amélie Le Fur de France a cependant raté l’or au saut en longueur. Floor Jong des Pays-Bas a remporté une médaille d’argent à 5 cents du vainqueur par 6,11 mètres, portant le nombre total de médailles sportives à neuf. C’est le quatrième et dernier match de Le Flor jeux paralympiques.

La France a remporté 19 médailles à ce jour dans ce sport.

McFaddon dit 18E Médaille

athlète américain Tatiana McFadden Elle a remporté sa 18e médaille paralympique samedi en remportant une médaille de bronze au 5000m féminin T54. Avec la troisième place, McFadden a maintenant élargi son rôle sur scène à tous les Jeux paralympiques depuis 2008.

La coureuse américaine en fauteuil roulant Tatiana McFadden remporte le T54000m féminin aux Jeux paralympiques de Tokyo Philip Pong AFP

Le médecin espagnol a remporté l’or des athlètes

Susanna Rodriguez d’Espagne, qui a aidé à combattre le virus corona dans son travail de médecin, a participé à la course PTV pour les athlètes malvoyants.

Rodriguez et son mentor Sarah Lohar ont remporté le match devant Anna Barbaro / Charlotte Bonne (guide) d’Italie et Annoc Corsillat / Celine Bowsres (guide) de France.

Au début de l’épidémie, son patron prenait rendez-vous chaque matin lorsqu’elle était au téléphone pour évaluer les personnes présentant des symptômes.

L’Espagnole Susanna Rodriguez et son mentor Sarah Lohar participent au triathlon féminin aux Jeux paralympiques de Tokyo. Charlie Triballo AFP

“Il a donné de nouvelles données, et les choses vont si mal”, a déclaré l’albinisme et vision partielle de 33 ans à l’agence de presse AFP avant de participer aux Jeux paralympiques de Tokyo, où le virus a été reporté.

Il a utilisé son expertise en médecine physique et en réadaptation, aidant les patients à se remettre des infections les plus graves – en s’installant sur son tapis roulant pendant des heures et en faisant de l’exercice entre les quarts de travail.

Le total 54 médailles d’or Il y a neuf jeux différents auxquels participer.

(Avec l’AFP)