Herbert-Mahut met le cap sur Tokyo après le titre de Roland-Garros

PARIS (AP) – Le duo français Nicola Mahmoud et Pierre-Hughes Herbert se concentrera sur la victoire aux médailles d’or olympiques à Tokyo.

Mahmoud et Herbert, qui ont remporté les quatre titres du Grand Chelem ensemble lors de la finale de samedi à Roland-Garros, ont battu Alexander Public et Andrei Kolubev du Kazakhstan 4-6, 7-6 (1), 6-4.

Il s’agit de leur cinquième titre en Grand Chelem.

Mahmood a été la première équipe entièrement française à remporter deux victoires en Clay Court Major après la Seconde Guerre mondiale, tombant sur le dos et se tenant la tête.

Mahoud et Herbert ont remporté le premier titre en 2018 à Paris.

“Mon rêve d’enfant était de gagner Roland-Garros. Faire cela pour la deuxième fois devant ce public, je pense que cela pourrait vraiment être la meilleure émotion que j’ai eue”, a déclaré Herbert.

Mahut, qui était très ému, a arrêté ses larmes et a déclaré que remporter la médaille d’or dans la catégorie double aux Jeux olympiques serait le grand objectif ultime de leur vie.

« Nous travaillons très dur pour y parvenir », a-t-il déclaré. “Cela nous est simplement venu à l’esprit alors. Je continue d’y penser quand il est difficile de sortir de l’entraînement. “

La paire française a conservé trois balles de match jeudi, battant les finalistes Juan Sebastian Kapal et Robert Farah.

Public et Kolubev ont tenté de remporter leur premier titre en tournée et de devenir les premiers hommes kazakhs à remporter un titre du Grand Chelem dans n’importe quel domaine. Yaroslava Svedova, qui a remporté le titre du double féminin à Wimbledon et à l’US Open en 2010, est la seule joueuse kazakhe à avoir remporté un titre majeur.

Les Français Nicola Mahmoud, à gauche, et Pierre-Hughes Herbert ont battu les Kazakhs Alexander Public et Andrei Golubev lors de la finale du double masculin du tournoi de tennis de Roland-Garros le samedi 12 juin 2021 à Roland Crosse à Paris.

La paire kazakhe a servi 5-4 dans le deuxième set, mais Public est tombé en panne après avoir commis une double erreur. Mahoud et Herbert ont ensuite reçu l’ordre de jouer au bris d’égalité. Ils ont sauvé deux balles de break lors du quatrième match de Decider pour prendre une avance de 4-3.

Les fans français ont présenté la version cappella de l’hymne national français pour célébrer leur victoire.

Chargement … Chargement …Chargement …Chargement …Chargement …Chargement …

___

Plus de tennis AP : https://apnews.com/hub/tennis Et https://twitter.com/AP_Sports