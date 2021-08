Galeries Lafayette 11 magasins en France

Paris – Galeries Lafayette Annonce aujourd’hui le lancement du programme de licence pour ses 11 magasins Vendre au détail Réseau La France Pour des partenaires sélectionnés pour leur fort ancrage local. L’objectif est d’adapter les magasins concernés aux attentes des clients locaux.

Les magasins inclus dans le projet génèrent 200 200 millions de chiffre d’affaires par an – un dixième des 2 milliards d’euros du primaire Hosmann – mais sont toujours au cœur de Vendre au détail L’environnement des villes françaises moyennes où elles sont implantées.

Plus de WWD

Sept emplacements, y compris les locaux et les opérations, seront vendus à Sociedad des Grant’s Magazines, une entreprise familiale spécialisée dans le commerce de détail.

Hermione People & Brands, filiale commerciale du groupe Financière Immobilière Bordelaise, foncière et immobilière, reprendra l’exploitation des trois magasins, venant s’ajouter aux 22 magasins acquis en 2018.

Le fonds de commerce d’un magasin situé à Avignon, dans le sud de la France, sera transféré aux entrepreneurs locaux Philippe Chamberlain et Nicolas Champan, qui dirigent déjà un autre propriétaire dans le sud. La France.

Il s’inscrit dans la continuité d’une stratégie visant à reconsidérer les investissements et les efforts en matière d’investissements primaires, de stratégie omnisciente et d’expansion hors de France.

“Les [pandemic] La crise que nous avons vécue est l’occasion d’accélérer notre changement. Nous sommes plus que jamais convaincus que le modèle des grands magasins est plus pertinent et voulons aller de l’avant avec des relations et des approches locales plus fortes utilisant une expertise de pointe », a déclaré le PDG Nicholas Housey. Galeries Lafayette Et BHV Maris, dans un communiqué annonçant le projet.

Le plan ne devait pas avoir d’impact sur l’emploi et a été communiqué aux représentants des salariés. Les magasins nouvellement agréés continueront d’avoir accès à des offres de mode complètes, incluses dans les campagnes marketing et les événements en magasin.

Début 2022, les Galeries Lafayette prévoient d’exploiter directement 19 magasins et 38 propriétaires.