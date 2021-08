GRIMAT : Les pompiers français ont lutté contre un vent fort pour contrôler un feu de forêt à propagation rapide dans les montagnes derrière la ville côtière. St. Tropez Des camps remplis de vacanciers ont été évacués mardi.Selon les médias locaux, les pompiers et 900 pompiers ont combattu l’incendie, qui a débuté lundi après-midi dans l’aire de service de l’autoroute.Des vagues de chaleur intense ont frappé la Méditerranée ces dernières semaines, avec des incendies de forêt allant de l’Espagne et de la Grèce à la Turquie soulevant des questions inconfortables sur le réchauffement climatique et l’état de préparation des pays.L’incendie français, qui a touché plusieurs villages de la région de la guerre du Sud, s’est propagé rapidement du jour au lendemain, avec des vents violents qui ont englouti 5 000 hectares (12 350 acres) de terres, brûlant jusqu’à 3 500 hectares jusqu’à présent.“Nous étions complètement entourés de flammes”, a-t-il déclaré Stéphane Gaddy , maire du village Montant Il est situé à proximité des forêts de pins à proximité des Français Côte d’Azur . Gaddy et son équipe ont été presque complètement piégés dans un incendie qui s’est déclaré lundi soir dans une banlieue rurale, a-t-il déclaré.Aucune victime n’a été signalée dans la région, mais environ 100 maisons ont été détruites, selon les responsables locaux de Gaddy et War. Un camp à Grimot a été rasé. Des mobil-homes calcinés étaient éparpillés sur tout le site.Les six autres camps de la région de la guerre ont été évacués, selon le War Politics Office.Un autre maire local, Philip Lionelli, a déclaré que sa ville côtière Gardien A survécu, environ 2 000 personnes des camps voisins sont désormais abritées dans des gymnases et des salles de réception.“Cette fois, l’incendie s’est généralement propagé dans toute la zone couverte en trois à 48 heures. C’est fou, à quelle vitesse il est allé”, a déclaré Lionelly, ajoutant que de nombreux collègues avaient perdu leur maison.Guard a généralement une population de 10 000 habitants, mais la population augmente à 90 000 pendant les mois d’été. Villages de La Croix Walmer Et Grimat ont également été attaqués.Le porte-parole des services d’urgence, Alexandre Jussard, a déclaré que certains habitants avaient reçu l’ordre de rester à l’intérieur avec des draps mouillés sous la porte au lieu de fuir pour éviter le chaos sur les routes. Les autorités ont mis en garde contre de nouveaux incendies dans les environs. À l’intérieur Le ministre Gerald Durman a déclaré qu’il rendrait visite Conféron Et tous les renforts nécessaires seront envoyés.Les autorités ont demandé aux gens de ne pas faire le tour de la zone, connue pour ses plages et ses villes côtières. Le président Emmanuel Macron a également été chargé d’éviter le moule entre Bormes-les-Mimosas et Saint-Tropez pour ses vacances d’été.Ailleurs dans la région, deux incendies de forêt ont été déclenchés par des vents violents qui ont forcé l’évacuation de villages près d’Athènes lundi.