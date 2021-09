France Paris vise 3 000 volontaires handicapés d’ici 2024

TOKYO – Paris fait pression pour l’inclusion d’athlètes et d’athlètes dans les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et prévoit de recruter 3 000 bénévoles handicapés pour l’événement.

La ministre d’État française chargée des personnes handicapées, Sophie Clசsel, a déclaré lundi à la presse à Tokyo que son pays s’attend à ce qu’au moins 6 % des 50 000 volontaires des Jeux soient handicapés.

“Nous, en France, avons une grande ambition d’être bénévoles, des Jeux olympiques aux Jeux olympiques”, a déclaré Glெல்ssell, qui est à Tokyo depuis près d’une semaine pour la cérémonie d’ouverture paralympique. Le 24 août.

La France, qui emploie 20 salariés ou plus et emploie au moins 6 % de personnes handicapées, ambitionne d’atteindre le même objectif lors du plus grand événement sportif mondial.

Pour les Jeux de Tokyo, auxquels ont participé près de 70 000 volontaires, il n’y avait pas de chiffres sur le nombre de volontaires handicapés car l’organisateur n’a pas demandé s’ils avaient un handicap, a déclaré un représentant.

Glusell s’adresse aux journalistes lors d’une conférence de presse à Tokyo le 30 août. (Photo d’Eri Sukhiura)

Clousel, qui est affilié à la Primature, veille à ce que les bénévoles sportifs reçoivent une assistance adéquate quel que soit leur handicap, leur condition physique ou mentale, afin que « ce handicap ne devienne pas une rupture. Participation ».

Il a déclaré que les sites des Jeux olympiques et paralympiques seraient les mêmes et que de nombreux bâtiments historiques à Paris véhiculeraient le message du “sport pour tous”.

Tokyo a lancé l’initiative Ville hôte des Jeux olympiques, qui a permis aux gouvernements locaux de tout le Japon de mener des échanges culturels et économiques avec les pays et régions participants. Cette initiative est le premier type de jeu.

“Je suis intéressé par l’importance de la tradition d’intégrer le sport dans un pays”, a déclaré Cl க்ssell, ajoutant que la France souhaiterait rechercher une coopération étroite avec le Japon pour acquérir une expertise, y compris l’initiative de la ville hôte. Quatre-vingt spectateurs venus de France ont participé aux Jeux de Tokyo et se sont spécialisés dans l’accueil comme les activités de prévention des épidémies.

Au cours de son séjour à Tokyo, Clசssell a rencontré plusieurs ministres japonais, dont le ministre de l’Éducation Koizi Hakiuda et le ministre Tetsushi Sakamoto, qui est chargé de gérer les problèmes de solitude et de confidentialité. Il a également visité des organisations qui soutiennent les personnes handicapées.