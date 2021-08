France Govt News : De nouvelles mesures anti-gouvernementales entrent en vigueur en France | Nouvelles du monde

Paris : de nouvelles restrictions ont été introduites La France À partir d’aujourd’hui, pour empêcher la propagation du virus corona, les adultes doivent prouver qu’ils existent Vacciné En entrant dans des lieux publics avec plus de 50 personnes ou en cas de PCR négatif Antigène Le test ne dure pas plus de 48 heuresCela s’applique également aux cafés, restaurants, trains, avions, grands centres commerciaux et expositions. Anatolie Rapports.À partir de la fin août, ces mesures seront applicables aux 12 ans et plus et resteront en vigueur jusqu’au 15 novembre, date à laquelle elles seront revues et prolongées en fonction des circonstances de l’infection.En France, au moins 44 millions de personnes ont été vaccinées avec au moins une dose, soit plus de 60 % de la population, et les responsables de la santé estiment que 90 % de la population devrait être vaccinée contre l’immunité combinée.Un grand nombre de Français, dont des personnels de santé, s’opposent au vaccin car ils pensent qu’il affaiblira leur système immunitaire et menacera leur indépendance.Auparavant, des protestations avaient éclaté dans plusieurs régions de France à propos de l’introduction de la vaccination obligatoire et de la certification Covit-19 pour certaines industries.En ce qui concerne la situation épidémiologique, le nombre d’admissions dans les unités de soins intensifs en France est en augmentation depuis le mois dernier, et les responsables affirment que cela est en grande partie dû aux patients non vaccinés.