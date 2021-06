France, Espagne, Italie, Grèce : Règles de voyage post-européennes | Voyage

L’Europe est ouverte aux Américains et aux autres visiteurs depuis plus d’un an Induit par le COVID Restrictions. Mais les voyageurs auront besoin de patience pour savoir qui est autorisé à entrer dans quel pays, comment et quand.

Pendant ce temps, l’ambiance d’accueil n’est pas toujours réciproque. Par exemple, les frontières américaines sont souvent fermées aux non-Américains.

Consultez les règles d’entrée en vigueur sur certains sites touristiques européens populaires. Un mot d’avertissement : bien qu’il s’agisse de réglementations écrites par les gouvernements, les passagers peuvent avoir des problèmes lorsque les compagnies aériennes ou les responsables des chemins de fer essaient de les comprendre.

France

Si vous avez été vacciné, venez en France. Mais seulement si vous avez reçu l’un des quatre vaccins approuvés par l’Union européenne : Pfizer, AstraZeneca, Moderna ou Johnson & Johnson. Cela fonctionnera pour les Américains – tant qu’ils produisent la source officielle du vaccin – mais pas pour de grandes régions du monde, comme la Chine et la Russie, où d’autres vaccins sont utilisés.

Les frontières de la France sont officiellement rouvertes. Les visiteurs qui ont été vaccinés en dehors de l’Europe et dans certains pays “verts” seront invités à passer un test PCR négatif au plus tard 72 heures ou un test antigénique négatif plus de 48 heures. Les enfants non admis avec des adultes vaccinés seront admis, mais devront présenter un test négatif dès l’âge de 11 ans.

Les touristes de 16 pays ont été bannis de la liste rouge, qui comprend l’Inde, l’Afrique du Sud et le Brésil.

Les visiteurs non vaccinés en provenance des pays de la « Liste orange » – y compris les États-Unis et le Royaume-Uni – ne peuvent pas voyager, sauf pour des raisons spécifiques et impérieuses.

Italie

L’Italie autorise désormais les touristes des États-Unis, du Canada et du Japon à entrer s’ils remplissent les conditions préalables au certificat de voyage de l’UE. Ils comprennent une vaccination complète, un rétablissement documenté du COVID-19 au cours des six derniers mois ou un test de tissu négatif effectué 48 heures avant l’arrivée en Italie.

Les passagers américains ont été autorisés à bord d’avions testés COVID au cours des dernières semaines, nécessitant un test de tissu négatif dans les 48 heures suivant l’embarquement.

Alitalia et au moins deux compagnies aériennes américaines opèrent ces vols, qui nécessitent des tests de tissus supplémentaires pour les passagers à l’atterrissage de l’aéroport en Italie. Ces passagers, en vertu d’un accord américano-italien, n’ont pas à être isolés en Italie ou aux États-Unis à leur retour. Mais jusqu’à présent, moins de touristes américains semblent venir en Italie.

Pour montrer à quelle vitesse les choses peuvent changer, l’Italie accueille les touristes du Royaume-Uni sans aucun isolement, mais à partir de lundi, ils devraient être isolés pendant cinq jours à leur arrivée. Cela reflète l’inquiétude croissante en Italie concernant la variante delta de COVID-19 au Royaume-Uni.

Les touristes volant ou voyageant en provenance d’Inde, du Bangladesh et du Sri Lanka sont interdits depuis 14 jours.

Grèce

La Grèce, qui dépend du tourisme, a ouvert ses portes aux voyageurs américains en avril et est désormais ouverte aux visiteurs de Chine, de Grande-Bretagne et de plus de 20 autres pays.

Tout le monde doit fournir un certificat de vaccination ou un test PCR négatif et remplir le formulaire de localisation des passagers sur leurs plans en Grèce. Cette commande expire le 14 juin, mais peut être prolongée.

Athènes a longtemps fait pression pour une approche commune de l’UE, mais ni l’un ni l’autre n’attend d’agir. Le 1er juin, les membres de la Grèce, de l’Allemagne et du Bloc des Cinq ont introduit un système de certification du gouvernement pour les voyageurs à travers le bloc des 27 nations le 1er juillet, quelques semaines seulement avant le lancement du programme.

Espagne

L’Espagne a commencé sa saison touristique estivale en accueillant des visiteurs vaccinés en provenance des États-Unis et de la plupart des pays, ainsi que des visiteurs européens qui pourraient prouver qu’ils n’étaient pas touchés.

Les Américains et autres non-européens ont besoin d’un certificat de vaccination officiel de l’Autorité de santé. L’Espagne accepte quatre vaccins approuvés par l’Union européenne et deux vaccins chinois approuvés par l’Organisation mondiale de la santé – jusqu’à ce que les visiteurs soient complètement vaccinés au moins deux semaines avant le voyage.

Les visites du Brésil, d’Afrique du Sud et d’Inde sont actuellement interdites car le taux d’infection y est élevé, et les Américains non vaccinés et de nombreuses races nationales non européennes peuvent désormais venir en Espagne pour faire du tourisme.

Mais il existe des exemptions pour les pays considérés comme à faible risque, c’est-à-dire les citoyens britanniques, qui peuvent venir sans aucun document de santé. Les citoyens de l’UE doivent fournir une preuve de vaccination, un certificat attestant qu’ils ont récemment récupéré du COVID-19 ou un test d’antigène ou de PCR négatif effectué dans les 48 heures suivant leur arrivée.

Royaume-Uni

Actuellement, il y a une pénurie de touristes américains au Royaume-Uni. La Grande-Bretagne dispose d’un système de feux de circulation pour évaluer les pays par risque, et les États-Unis, ainsi que la plupart des pays européens, figurent sur la liste “orange”, ce qui signifie que toute personne qui arrive doit être isolée chez elle ou dans un délai de 10 jours. rester.

Les personnes originaires des pays de la “liste rouge”, dont l’Inde et le Brésil, doivent être isolées dans un hôtel approuvé par le gouvernement.

Les exploitants d’aéroports et d’aéroports font pression pour ajouter des destinations touristiques européennes à l’étroite “liste verte” britannique de destinations isolées et pour ouvrir le couloir de voyage Royaume-Uni-États-Unis, mais le gouvernement britannique se méfie de la propagation de la variante delta du virus.

Pendant ce temps, avertissez tous ceux qui voyagent entre la Grande-Bretagne et l’Europe continentale : en plus de la nécessité d’isoler ceux qui arrivent ou reviennent de la côte britannique, l’inquiétude croissante concernant la variante delta du virus a incité la Grande-Bretagne à introduire des restrictions spéciales pour ceux venant de certains autres pays.

Union européenne

L’Union européenne (UE) a recommandé à ses 27 États membres, dont la Macédoine du Nord, l’Albanie, la Serbie, le Liban et Taïwan, de commencer à déréglementer les touristes en provenance des États-Unis.

Mais la recommandation est sans restriction et les gouvernements nationaux ont le pouvoir d’exiger les résultats des tests ou les dossiers des vaccins et de fixer d’autres conditions d’entrée.

L’UE travaille depuis plusieurs mois sur un certificat de voyage numérique commun pour ceux qui ont été vaccinés, nouvellement testés ou récemment guéris du virus.

Des certificats gratuits avec code QR avec des fonctionnalités de sécurité avancées permettent aux gens de voyager entre les pays européens sans être isolés ou soumis à des tests de virus corona supplémentaires à leur arrivée.

De nombreux pays de l’UE, dont l’Espagne, l’Allemagne, la Grèce, la Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, le Danemark et la Pologne, ont déjà commencé à utiliser le système. Les autres devraient commencer à l’utiliser le 1er juillet.

C’est principalement pour les citoyens de l’UE, mais les Américains et les autres peuvent obtenir une certification – s’ils peuvent convaincre les autorités d’un pays de l’UE, ils méritent une qualification. L’absence d’un système officiel de certification des vaccinations aux États-Unis complique les choses.

Cette histoire a été publiée sans changement dans le texte à partir d’un fil d’alimentation d’une agence de presse. Seul le titre a changé.