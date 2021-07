La France, championne du monde, a rebondi au bord de la relégation, battant l’Afrique du Sud 4-3 en prolongation lors du match du deuxième tour du groupe A dimanche pour sauver ses chances de mise hors de combat. 2-3 à la 86e minute, la France a été rétablie par André-Pierre Kignak, qui a bouclé son triplé sur un penalty avant que Teji Sawanier ne trouve le fond des filets en prolongation (90+3). Safe q victoire dramatique pour Les Blues.

La France, qui a raté le match aller contre le Mexique, a continué à flotter, et l’hôte devra battre le Japon, en espérant qu’un certain nombre de cofacteurs tomberont en sa faveur avant de passer au niveau supérieur. Dans le même groupe, l’hôte japonais a remporté sa deuxième victoire consécutive avec six points et était à une distance touchante des qualifications. Le Japon a battu le Mexique 4-1 au premier tour, 2-1 grâce aux buts de l’ailier du Real Madrid Tagfusa Kubo et du meneur de jeu Ritchie Tone.

Le Brésil, champion en titre, qui a battu l’Allemagne par quatre buts lors de sa première victoire, n’a pas réussi à impressionner dans le groupe D contre une Côte d’Ivoire déterminée et a dû se contenter d’un match nul et vierge. La société latino-américaine et quintuple vainqueur de la Coupe du monde a perdu le milieu de terrain Douglas Lewis directement à un carton rouge à la 13e minute et n’a pas réussi à se remettre de cette situation.

L’Espagne a mis fin à 21 ans d’attente pour un but olympique lorsque le tueur de géant, qui a battu l’Argentine 2-0 au premier tour, a trouvé le chemin des filets à la fin de la 81e minute contre son ailier et capitaine de la Real Sociedad Michael O’Reilly.

Résultats (tour 2) :

Groupe A (Sydama) : France 4 (Andre-Pierre Knock 57, 78, 86-stylo, Teji Sauvignon 90 + 3) PD Afrique du Sud 3 (Copamelo Codisang 53, Témoignage Makoba 73, Debo Mokona 82), Japon 2 Cupo 6, Ritchie Tone 11 stylos) PD Mexique 1 (Roberto Alvarado 85).

Groupe B (Kashima) : Nouvelle-Zélande 2 (Liberto Caucasus 10, Christopher Wood 49), Honduras 3 (Luis Burma 45 + 1, Ophricon Jr. 78, Ricoberto Rivas 87), Roumanie 0 à Corée du Sud 4 (Marius Marin 27) – og, Um Wen -Sang 59, La Kong-in 84-stylo, 90).

Groupe C (Sapporo) : l’Egypte a perdu contre l’Argentine 1 (Fazundo Medina 52), l’Australie a perdu contre l’Espagne 1 (Michael O’Reilly 81).

Groupe D (Yokohama) : la Côte d’Ivoire a perdu 0, l’Arabie saoudite 2 (Sami al-Najay 30, 50) et l’Allemagne 3 (Nadiim Amiri 11, Ragnar Aceh 43, Felix Udugai 75).