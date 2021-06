Le Français Emmanuel Macron a déclaré que le président américain Joe Biden était “très prêt à coopérer”.

ROYAUME-UNI:

Les États-Unis sont revenus en tant que coprésident du monde libre sous le président Joe Biden, et le Français Emmanuel Macron a décrit samedi le soulagement ressenti par plusieurs alliés clés des États-Unis à la fin de la présidence de Donald Trump.

Les commentaires de Macron, le Premier ministre britannique Boris Johnson, ont qualifié jeudi Biden de “grande bouffée d’air frais”.

Macrono Johnson n’a pas tracé de ligne claire entre Biden et Trump, mais tous deux ont loué le ton clair de collaboration de Biden et ont déclaré que le soulagement était venu après que Trump ait choqué plusieurs alliés européens.

Interrogé par un journaliste s’il était rentré aux États-Unis, Biden s’est tourné vers Macron et a fait signe au président français avec ses lunettes de soleil Ray Bon Aviator.

“Oui bien sûr”, a déclaré Macron. “C’est formidable d’avoir un président américain qui fait partie du club et qui est très disposé à coopérer.”

“Ce que vous prouvez, c’est que le leadership est un partenariat”, a déclaré Mitran à Pitton alors qu’il était assis sur une terrasse extérieure avec une vue dégagée sur la mer turquoise derrière eux.

Biden a accepté.

“Amérique, je vous l’ai déjà dit, nous sommes de retour”, a déclaré Biden. “Les choses se passent, je pense, eh bien, comme nous le disons encore aux États-Unis, nous sommes du même côté.”

Biden a ajouté que les États-Unis étaient “très fermes quant à l’intégration de l’alliance militaire de l’OTAN et ont exprimé leur soutien à l’UE” – et que Trump a été la cible de nombreuses critiques lors de sa présidence 2017-2021.

“Je pense que l’UE est une institution incroyablement forte et dynamique, qui a beaucoup à voir non seulement avec la résolution des problèmes économiques de l’Europe occidentale, mais aussi avec la capacité de fournir une épine dorsale et un soutien à l’OTAN”, a déclaré Biden.

