Emily Out of Paris: Malade de l’émission Netflix du quartier français

Paris – Au pied du panthéon dans le 5e arrondissement de Paris, les camions reviennent. A quelques pas, la petite Place DL Estrapate et généralement calme est animée par l’arrivée et la tendance des caméras, des projecteurs et des vêtements. Tous les centres sont dus à un projet appelé “Charat”. De nombreuses affiches dans le quartier illustrent la même chose, mais c’est une couverture pour empêcher les paparazzis.

La vraie histoire, c’est qu’Emily est de retour en ville. Emilie à Paris, c’est-à-dire le succès Série Netflix Il a été diffusé pour la première fois en octobre 2020 et tourne actuellement sa deuxième saison. Recevant deux nominations aux Golden Globes, la série voyage à Paris suite aux aventures d’une jeune femme de Chicago. Cela commence par la scène et est marqué par chaque cliché du livre.

« L’emplacement est très bien DL Estropade Le cinéma dans son architecture. Tout concourt à cet environnement dépaysant et parisien », précise Jérôme Albertini, chef de produit.

Depuis le 24 mai, la production occupe les lieux (déjà pour la première saison, en août 2019) quelques jours par mois. Chez les résidents, l’irritabilité augmente à chaque aller-retour.

Lawrence, 50 ans, vit ici depuis 37 ans entre un restaurant Terra Nova et une boulangerie. Les deux sociétés sont utilisées comme toile de fond pour cette série.

« Il n’y a aucune compensation pour les personnes qui ne peuvent plus s’arrêter, sortir ou rentrer chez elles librement », précise Lawrence. Un soir, début juillet, elle a eu le malheur de prendre une photo de mémoire sur son téléphone. “Un gars est venu me voir et m’a demandé de supprimer la photo et a même pris mon téléphone pour s’assurer que cette malheureuse photo était complètement supprimée”, dit-il.

Avec Emily à Paris, on a découvert l’arrogance des blockbusters.

En juin, son mari a fouillé le parking. Avec sept rues voisines et une partie de la place du Panthéon fermée, il a exprimé son mécontentement au membre de la production. « Si vous n’êtes pas heureux, vous pouvez vivre en province », lui a-t-on dit.

Virginie, pharmacienne à quelques rues de là, est tout aussi fatiguée Emilie à Paris. Elle évoque les problèmes de l’équipe de production car elle n’avait “pas le droit de marcher sur leur trottoir”. Un soir, elle et son mari ont été arrêtés alors qu’ils sortaient dîner avec des amis sur la place de l’Estropad.

« Ils ne veulent pas nous faire confiance », explique-t-il. “Finalement, un agent de sécurité nous a emmenés à la porte pour vérifier que nous allions au bon endroit.”

Lily Collins à la Emily’s Gallery à Paris – Photo : Paris Officiel Emily sur Instagram : Emilin Paris

Lawrence dit que les gens ici sont habitués à la présence de l’équipe de tournage. “Mais avec Emilie à Paris, Nous avons découvert l’arrogance Film à grand succès. Ils pensent avoir acheté tout le quartier parce qu’ils paient pour les acheteurs et le stationnement. “

Récemment, cette partie du 5e arrondissement est également devenue un ensemble Page blanche, Une adaptation d’un recueil de comédies de Boulet et Pénélope Bagieu. “Mais ils sont moins discrets que les produits américains”, précise Stephen, coiffeur chez RDL Estropad.

Comme toujours, Albertini, Le Emilie à Paris Le chef de produit dit n’avoir reçu aucune plainte, bien qu’il ressente la gêne occasionnée par le stationnement.

Ce sont avant tout les acheteurs les plus satisfaits.

« Nous envisagerons de payer le stationnement pour dédommager les résidents », dit-il. Jusqu’à présent, les producteurs n’ont fait aucun effort pour le faire. Quant à la relation avec la Mairie d’Arondisment, tout se passe bien. C’est vrai que certains habitants trouvent le tournage « amusant », et même heureux qu’il « fasse vivre le côté quartier ».

Mais c’est plus satisfaisant que tous les commerçants. Un boulanger apparu dans la série, Tonga, comprend que les habitants sont frustrés, mais ne cache pas que c’est bon pour les affaires. «Je remercie mon revenu régulier pour la compensation de production sans produire une baguette régulière», dit-il.

La boulangerie bénéficie d’une commercialisation gratuite. Tonga n’en revenait toujours pas : “Je ne peux pas imaginer combien de personnes cela a amené. Je ne sais pas combien cela m’aurait coûté pour obtenir une publicité mondiale comme celle-ci.”

C’est la même situation à quelques mètres Restaurant Terra Nova est une place importante dans la série qui a été rebaptisée « Les Dukes Compares ». Une nouvelle clientèle jeune et branchée s’est présentée sur les bancs rouges de l’établissement. Terra Nova a ajouté un “Menu Emily” au spectacle.

Beaucoup attendent déjà avec impatience la sortie de la saison 2., d’ici octobre 2020, par centaines Emilie à Paris Les fans se sont réunis place de l Estropad pour filmer les lieux de tournage. Ils sont revenus encore cet été.

Malice, 14 ans, qui vit dans la banlieue de Gretel, est là pour filmer. Sa mère Narisa dit: “Elle est fan, c’est pourquoi nous sommes venus.”

Le jeune homme était un peu déçu de ne pas voir la star de la série, Lily Collins. C’est sa dernière chance de tournage, qui s’est officiellement terminée le 30 juillet.