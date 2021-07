Scottsdale, Aris., 12 juillet 2021 / BR Newswire / – Michael Bernard, directeur mondial France pendant 24 ans, prend sa retraite juillet 2021. Nouveau directeur entrant Arènes de Guilloma.

Arenas, qui fait partie de Discover The World depuis 2005, est l’héritier naturel de Bernard, qui travaille à ses côtés depuis de nombreuses années. Il a une connaissance approfondie à la fois de l’exploitation et du marché français du voyage. En fait, il a travaillé comme une figure clé de l’épidémie avec le soutien de Bernard.

L’expérience précédente d’Arenas comprend : Responsable des ventes et du marketing France, Ukraine International Airlines ; Directeur commercial, Liaisons aériennes; Compagnie Aérienne, Maritime, Relation Fournisseurs Responsable Ferroviaire, C.E.I.

Ian Murray, PDG de Discover The World, « Nous sommes impatients de poursuivre notre intérêt. France Voyagez avec l’un de nos professionnels de la vente locaux Arènes de Guilloma! Quillum a été le bras droit de Michael pendant de nombreuses années pour acquérir les compétences nécessaires pour gérer cet important marché européen. J’espère que Gillum aidera nos clients et aidera Discover à écrire de nouveaux épisodes passionnants comme Michael continue de le faire chaque année. Nous aimons le voyage Michael Bon et l’opportunité de téléphone Guilloom! “

Découvrez le monde France Caesar Entertainment, Copa Airlines, Expedia DAAP, Lowes Hotel & Co, Hong Kong Airlines, Chata Azores Airlines, Ukraine International Airlines, Virgin Atlantic, plusieurs offres clients et plusieurs billets.

À propos de Découvrir le monde

Discover The World est reconnu comme un représentant commercial mondial innovant dans l’industrie du voyage avec un réseau mondial de 85 bureaux dans plus de 60 pays. Avec un portefeuille de plus de 100 clients utilisant ses services d’externalisation des ventes, du marketing et des processus commerciaux, le travail de Discover The World a un impact positif direct sur la croissance de ses clients et partenaires commerciaux chaque jour. Pour plus d’informations sur Discover the World, visitez discvertheworld.com ou appelez le +44 203 598 8030 ou le +1 480 707 5566.

