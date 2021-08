Des milliers de personnes évacuées alors que des incendies de forêt «graves» se sont propagés sur le Saint-Tropez-The New Indian Express dans le sud de la France.

Par AFP

Environ 750 pompiers et sous-marins ont combattu l’incendie en mars, avec des températures élevées et des vents forts.

“Des milliers de personnes ont été évacuées par mesure de précaution, mais aucune des victimes n’était là”, a déclaré un porte-parole des pompiers. Les climatologues avertissent que la France est la dernière dans de nombreux pays méditerranéens touchés par des conditions météorologiques extrêmes et des incendies de forêt, qui deviendront de plus en plus fréquents en raison du réchauffement climatique d’origine humaine.

L’incendie, qui s’est propagé à environ 100 kilomètres (60 miles) de la ville méditerranéenne de Dolan lundi, avait déjà couvert 3 500 hectares de forêts et d’arbustes mardi matin, ont indiqué les pompiers.

Un porte-parole des pompiers a déclaré que les évacuations avaient eu lieu principalement autour des villages de Saint-Tropez et du Mol et Grimot. La province de la Guerre a confirmé l’évacuation de plusieurs camps et a exhorté la population à éviter d’engorger les routes autour du golfe de Saint-Tropez afin que les services d’urgence puissent accéder à la zone.

Des feux de forêt se sont déjà propagés autour de la Méditerranée cet été, notamment en Grèce, en Turquie, en Espagne, au Portugal, en Algérie et au Maroc.