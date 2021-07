Des entreprises de mode françaises abusent d’une enquête en Chine | Croix du Sud

Des sources judiciaires affirment que les procureurs français ont ouvert une enquête sur quatre détaillants de mode soupçonnés d’avoir caché des “crimes contre l’humanité” dans la région chinoise du Xinjiang. La pratique est liée à des allégations contre la Chine concernant son traitement des minorités musulmanes dans la région, y compris le recours au travail forcé. La Chine nie toutes les allégations d’abus dans la région. Uniclo France, une division de la grande distribution japonaise ; Index des propriétaires de Zara ; La SMCP française et Sketchers étaient sous enquête, ce qui a confirmé le rapport du site de médias français Mediapart. “Suite à la plainte, le bureau du procureur antiterroriste a ouvert une enquête sur les crimes contre l’unité humanitaire”, a indiqué la source. La France dispose d’un office central de lutte contre les crimes contre l’humanité, le génocide et les crimes de guerre, créé en 2013. Inditex a nié les allégations, affirmant qu’il avait imposé des restrictions de détection strictes et coopérerait pleinement avec l’enquête française. “Chez Inditex, nous sommes intolérants à toutes les formes de travail forcé, et nous avons établi des politiques et des procédures pour garantir que cette pratique n’a pas lieu dans notre chaîne d’approvisionnement”, a déclaré la société dans un communiqué. Le SMCP a déclaré qu’il coopérait avec les autorités françaises pour prouver que les allégations étaient fausses. “SMCP opère avec des fournisseurs du monde entier et maintient qu’il n’y a pas de fournisseurs directs dans la région mentionnés dans la presse”, a déclaré SMCP, ajoutant qu’elle audite régulièrement ses fournisseurs. Fast Retail a déclaré dans un communiqué depuis Tokyo qu’il n’avait pas été contacté par les autorités françaises et qu’aucun de ses partenaires de production n’était au Xinjiang. “Si notifié, nous coopérerons pleinement à l’enquête pour réaffirmer qu’il n’y a pas de travail obligatoire dans nos chaînes d’approvisionnement”, a-t-il déclaré. L’entreprise a perdu son attrait auprès des douanes américaines en mai après avoir exporté des chemises pour hommes Uniclo soupçonnées d’avoir enfreint une interdiction sur le coton du Xinjiang. Sketchers a déclaré qu’il n’avait pas commenté le procès en cours, citant un rapport de mars 2021 indiquant qu’il respectait le code de conduite strict des fournisseurs. Deux associations caritatives ont porté plainte en France début avril pour crimes contre l’humanité, recel de travail forcé. Des experts de l’ONU et des groupes de défense des droits estiment que plus d’un million de personnes, principalement des Ouïghours et d’autres minorités musulmanes, ont été détenues dans de grands camps dans la région occidentale du Xinjiang en Chine ces dernières années. De nombreux ex-prisonniers ont affirmé avoir été soumis à un entraînement idéologique et à des abus. Les groupes de défense des droits disent que les camps ont été utilisés comme source de bas salaires et de travail forcé. La Chine a d’abord nié l’existence des camps, mais a ensuite affirmé qu’il s’agissait de centres d’affaires conçus pour lutter contre le terrorisme. Fin 2019, la Chine a déclaré que tout le monde dans les camps était « diplômé ». H & amp; De nombreuses marques occidentales, dont M, Burberry et Nike, ont été touchées par le boycott des consommateurs en Chine, suscitant des inquiétudes quant aux informations faisant état de travail forcé au Xinjiang. Presse australienne associée

/images/transform/v1/crop/frm/silverstone-feed-data/dc543bb9-6a52-4825-8ab2-206baebbef09.jpg/r0_74_800_526_w1200_h678_fmax.jpg