Les vignes de Maxim Dobert regorgent de pluviomètres, mauvaise nouvelle pour sa cuvée champenoise.

Il dit que 300 millimètres de pluie sont tombés dans son coin de France au cours des deux derniers mois, 10 fois plus qu’il ne s’y attendait normalement à cette période de l’année.

“Les vignes ont maintenant besoin de soleil et elles ont besoin de sécher”, a-t-il déclaré en attrapant une pousse du champignon du raisin.

“Les pluies excessives provoquent la croissance de champignons sur les feuilles et les raisins, et ce champignon affecte la taille des raisins.”

Pas la façon dont c’était

Dupart a déclaré que le changement climatique cause des ravages avec les matériaux installés dans les vignobles de la région de Champagne, où il récolte désormais en août plutôt qu’en octobre.

“Nous savons être vignerons et travailler avec la nature. Nous savons qu’il y a des risques, et nous savons qu’il y a des années où tout va bien et de moins en moins d’années”, a-t-il déclaré à Reuters.

“Cette année sera difficile, je m’en souviendrai, car aussi longtemps que les vignerons se souviennent de nous, nous n’avons jamais vu d’événement sérieux comme le champignon.”

Vignobles de Champagne endommagés par des champignons à la suite de périodes de fortes précipitations d’en haut – par une image capturée par drone – à Le Bruyne, en France. (Yimming Woo / Reuters)

Il a déclaré que le gel au printemps aurait perdu 30% de la récolte et que le champignon aurait coûté 30% de plus.

Dupart, vice-président du CIVC, le lobby de la filière champagne, a déclaré : « Nous avons perdu plus de la moitié de la récolte en quelques semaines.

« Les raisins ne peuvent pas être conservés dans les mines »

Un autre éleveur, Frank Jobert, a déclaré qu’une planification minutieuse a aidé à contrôler ses pertes, mais il ne pouvait pas faire grand-chose.

« Nous faisons ce que nous pouvons ; c’est un peu chanceux, nous ne pouvons pas mettre de vignes dans les mines », a-t-il déclaré.

Des raisins légèrement endommagés par le champignon ont été retrouvés vendredi matin dans le vignoble champenois de Frank Jobert à Le Bruyne, en France. (Yimming Woo / Reuters)

Media France a rapporté que le champagne avait sa deuxième date d’hydratation en juin-juillet depuis le début de l’enregistrement dans les années 1960.

De fortes pluies sont tombées en Europe occidentale à la mi-juillet. Des inondations meurtrières en Allemagne et en Belgique Et soulève des inquiétudes quant aux dommages causés à une variété de produits agricoles.

Dupart a déclaré cette semaine que les stocks des millésimes précédents ne devraient avoir aucun impact sur l’offre de champagne sur le marché.