Dans ‘Stillwater’, Matt Damon contrôle l’Oklahoma et la France

Cannes, France (Abby) – “Stillwater” de Tom McCarthy est mis en scène par Liam Neeson.

Cannes, France (AP) – Ensemble par Tom McCarthy “Eau plate” Très Liam Neeson.

Matt Damon se rend à Marseille, en France, en tant que père coriace et coriace de l’Oklahoma, pour voir sa fille emprisonnée (Abigail Breslin) emprisonnée dans la tristement célèbre affaire de meurtre à la Amanda Knox. Damon, un sale bâtard de la classe ouvrière, cherche à obtenir justice pour sa fille et trouve un homme mystérieux qui était le vrai tueur.

McCarthy, réalisateur de “Spotlight”, “Win Win” et “The Station Agent”, a suivi Damon dans l’un de ses films. Dans « Stillwater », il savait que le public s’attendrait à ce que Damon soit un héros américain exceptionnel.

“J’ai un certain nombre de compétences”, dit Damon en plaisantant, faisant son créneau le plus génial et s’asseyant avec McCarthy dans une interview.

“Stillwater” est plus qu’il n’y paraît. Le film, qui ouvre au Festival de Cannes et sort dans les salles nord-américaines le 30 juillet, est une anomalie – un hybride américain-euro situé au large de Cannes, mais l’un des plus gros films américains de l’année au festival. Au fur et à mesure que “Stillwater” progresse, il prend son prélude dans des directions imprévisibles et bouleverse le thriller américano-étranger.

“C’est un film qui doit autant à la narration américaine qu’à la narration européenne”, déclare McCarthy.

“Ce n’est pas l’histoire de sortie de poisson que vous attendez d’Hollywood”, dit Damon. “Il est l’opposé de Bourne.”

McCarthy, qui souhaitait faire un chien méditerranéen, a d’abord écrit une version simple du film il y a dix ans. Il est revenu au scénario à l’automne 2016 autour de l’élection de Donald Trump. Le personnage de Damon ne dit pas avec certitude qu’il est un partisan de Trump, mais cela l’indique. Mais McCarthy voulait repousser les limites du film ; Il a fait venir quelques scénaristes français – Thomas Bitcoin et No Debray – pour mixer le film en toute confiance avec la France.

À Marseille, le personnage de Damon, Phil se lie d’amitié avec une mère célibataire locale (interprétée par l’actrice française Camille Cotein, “la star de Call My Agent et sa jeune fille Maya Lilo Ciavad” et commence lentement et à contrecœur à s’adapter, peut-être en élargissant sa perspective raciale. La question subtile du film : un Américain nationaliste et myope peut-il changer ses habitudes ? Repos ou pas ?

La production, pas si différente. Il a été tourné principalement à Marseille avec une équipe locale. Après la première diffusion du film à Cannes, ils retournent à Marseille pour le projeter.

“Souvent, les films américains donnent leur tente”, dit McCarthy. « Merci, Point Pedro. Merci, François. Reste là. “

“Stillwater” est une version d’un profil d’un journal d’Amérique centrale à Hollywood qui est beaucoup écrit pendant les périodes électorales. Mais les cinéastes ont fait un effort au-delà des clichés. Avant le tournage, Damon et McCarthy ont fait un voyage de pré-production en Oklahoma pour comprendre, comme le dit McCarthy, “trois jours de camion et beaucoup de barbecue”. Les deux sont revenus avec une nouvelle compréhension.

“Cela arrivait à un moment où nous étions très polarisés. Mes co-auteurs français disaient: vous êtes tellement en colère quand nous avons écrit cela”, dit McCarthy. Ces gars sont super. Quand je suis revenu, j’étais très en colère contre les politiciens. “

“Ce film a beaucoup d’empathie pour Bill, et nous le faisons”, dit Damon. “Chaque fois que vous jouez un rôle, votre personnage doit avoir une compréhension plus profonde de ce qu’il fait. J’ai l’impression d’avoir quitté notre époque. J’ai vu ça : c’était une belle vie et une belle culture. Ils sont complètement différents des gars qui vivent à New York (Damon lui-même et McCarthy) et de la façon dont j’ai grandi à Boston. “

Au début des épidémies, Damon a eu sa propre expérience de poisson hors de l’eau alors que lui et sa famille séjournaient dans un petit village côtier irlandais. Les gens de la ville L’étoile parmi eux était magnifiquement gardée.

“Je me soucie plus que Bill de n’importe quelle communauté dans laquelle je parachute”, dit Damon. “Les gens sont très gentils, ouverts et serviables.”

Il attire également la ville portuaire animée et multiculturelle de Marseille. Il dit que s’il vit en France depuis qu’il est jeune, il ira là-bas. Mais Damon est-il meilleur que French Pills ? Dans le film, Bill obtient rarement plus que quelques mots en français. “Enfer oui, va,” dit-il avec un fort accent d’Oklahoman.

“Ça peut être mauvais”, dit Damon d’un ton enjoué.

“Vraiment mauvais”, s’amuse McCarthy.

“Eau plate” Introduit à de bonnes critiques Cannes et Les premières nominations aux Oscars ont spéculé sur la performance principale de Damon. Produit par les médias participants et distribué par Focus Features, il cherche à susciter l’intérêt en tant que sortie en salles qui séduira les États bleus et rouges, les cinéphiles américains et les nations européennes. C’est un film de plus en plus extraordinaire : une pièce de théâtre pour adultes parsemée d’étoiles à partir de l’idée originale créée pour les théâtres.

Lors de la première, Damon a été ému aux larmes lorsqu’il l’a vue revenir dans une salle de cinéma complète.

“C’est absolument énorme”, dit Damon. “C’était un rappel très puissant de regarder les choses sur le petit écran de ma maison. Quelle expérience de s’asseoir avec un millier d’étrangers et de regarder cette chose et de la prendre ensemble – pourquoi nous le faisons. Pourquoi c’est comme l’autre chose . Vous voyez le même contenu entre guillemets, mais ce n’est pas une chose. C’est une forme d’adoration. C’est comme une église. J’ai oublié à quel point c’est grand. “

Mais obtenir “l’eau plate” n’est pas facile. Lorsque le budget de production est devenu plus élevé que prévu, McCarthy a dû prendre du recul par rapport à la taille de l’équipe pendant le tournage. Ses chefs de service ont demandé pourquoi leurs équipes étaient de plus en plus petites.

“Au cours d’un appel, McCarthy a dit : ‘C’est comme si nous faisions un film indépendant.’ J’étais comme : ‘Non, nous faisons un film européen.'”

___

Suivez l’écrivain AP Movie Jake Goyal sur Twitter : http://twitter.com/jakecoyleAP

Jack Goel, La Presse Associée