Au cours des deux dernières décennies, alors que la population musulmane de France réclamait une plus grande part de la nation, les autorités ont souvent cherché à restreindre la présence publique des islamistes sous l’interprétation sévère de la laïcité française.

Une loi visant le visage musulman en 2004 a interdit le port de symboles religieux dans les écoles publiques et a provoqué des années de débats douloureux sur la population musulmane de France, le plus grand pays d’Europe. La nouvelle loi anti-islamique du président Emmanuel Macron devrait renforcer le contrôle du gouvernement sur les mosquées existantes et rendre plus difficile la création de nouvelles.

Mais une grande entreprise est allée dans la direction opposée : l’armée.

Les forces armées ont fait une place à l’islam à la hauteur des croyances les plus établies en France – en proposant une interprétation libérale du lysat. En 2005, les Imams sont devenus des églises. Des mosquées ont été construites en France et dans le monde, notamment à Deir ez-Zor au Liban, où environ 700 soldats français contribuent au maintien de la paix dans la partie sud des Nations Unies. Des rations halal sont fournies. Les fêtes musulmanes sont reconnues. L’horaire de travail est ajusté pour permettre aux soldats musulmans d’assister aux prières du vendredi.

Il a déclaré que l’armée était l’une des organisations les plus performantes qui intégrait des musulmans, des officiers militaires et des experts extérieurs, et qu’elle pourrait servir de modèle pour d’autres parties de la France.

Charget. Azhar, 29 ans, a déclaré qu’il avait grandi face à la discrimination en tant que musulman et avait des difficultés à pratiquer sa religion lorsqu’il travaillait dans un restaurant avant de rejoindre l’armée. Dans l’armée, a-t-il dit, il pouvait sans aucun doute pratiquer sa religion. Forcés de vivre ensemble, les Français de tous horizons se connaissent plus que toute autre communauté, a-t-il déclaré.

« Dans une armée, vous avez toutes les religions, toutes les couleurs, toutes les apparences », a-t-il déclaré. “Cela permet donc un état d’esprit ouvert que vous ne voyez pas dans la vie publique.”

Au centre de la question est Loiside, qui sépare l’Église et l’État, et a longtemps été le fondement du système politique français. Gravé dans la loi de 1905, le Lyceum garantit l’égalité de toutes les religions.