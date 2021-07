Dans la bulle de la France alors qu’ils se préparent pour les Wallabies

“Ils quittent la France, ce qui est normal maintenant. Vous pouvez aller boire un bar et vivre normalement. Vous venez en Australie, et c’est un peu une lutte avec COVID.”

Malgré les rumeurs de frustration au sein du camp, Mitchell a déclaré que l’équipe était de bonne humeur et engagée dans les affaires.

L’équipe espère pouvoir vivre plus librement dans le Queensland après le premier Test, mais rien ne garantit que cela se produira en fonction des circonstances qui se présenteront.

“Ils ne se sont pas plaints”, a déclaré Mitchell. “Cela nous est simplement venu à l’esprit alors. Ils espèrent pouvoir voir la ville et rencontrer des gens une fois l’isolement terminé. Le faire pendant quatre semaines – jouer, s’entraîner et retourner à l’hôtel n’est pas facile. J’espère que la situation sera meilleure pour l’Australie et les villes.