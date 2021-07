Le complexe parisien d’Interchange est l’un des principaux centres d’affaires numériques au monde avec sept centres de données et connaît actuellement une expansion majeure avec sa construction Parc Numérique Interian Paris . Cela fournira une zone d’atterrissage pour les câbles sous-marins tels que le système de fibre optique Cross Channel, qui permettra aux entreprises de communiquer facilement entre le Royaume-Uni et le continent. L’Europe . Les clients d’échange de tous les centres de données parisiens pourront se connecter de manière transparente au système de fibre optique Cross Channel après l’exploitation prévue d’ici fin 2021.

Cross Channel Fibre System est le premier nouveau sous-système de câble intégré à la Manche depuis près de vingt ans, offrant aux utilisateurs le moins de retard et des connexions géographiquement différentes entre Paris et le Royaume-Uni.

Plus le nombre de fibres est élevé, plus il y aura de paires de fibres dans un système non répétitif, chacune capable de plus de 20 térabits par seconde. La solution technologique avancée du système de fibre optique Cross Channel réduira les coûts d’exploitation, apportant une valeur significative à la plate-forme mondiale Platform Digital de Digital Realty et permettant aux communautés de données connectées dans le monde entier.

« Les centres de données d’Interchange à Paris appartiennent à des réseaux, des entreprises, des fournisseurs de contenu et une communauté croissante d’entreprises de la finance, des jeux et des médias, qui bénéficient toutes du routage différent, de la haute efficacité et de la faible latence du système de fibre optique cross-canal. » Fergus Innes, vice-président principal chez Crosslake Fiber.

« Le système de fibre optique Cross Channel fournira un chemin étroit entre Paris et le Royaume-Uni, ce qui est un avantage important pour nos clients sensibles aux retards. De plus, le système suit une nouvelle route physiquement séparée de Paris à nos clients qui peut maximiser le décalage de leurs réseaux et la gravité des données défie l’adaptation », dit-il Mike Néerlandais, directeur principal, développement du marché de l’immobilier numérique.

Le code de gravité des données le plus récent est DGX53 – qui mesure la création, l’agrégation et les transactions personnelles de données d’entreprise dans 53 villes du monde – il a révélé Londres Et Paris est l’une des villes avec la plus grande intensité de gravité des données au monde Amsterdam, Dublin Et Francfort Dans L’Europe . La gravité des données est le phénomène dans lequel de gros volumes de données attirent plus de données et d’applications en un seul endroit. Les villes avec des échanges de données solides et ouverts avec d’autres villes génèrent souvent la plus grande intensité de gravité des données – apportant des avantages stratégiques majeurs aux entreprises de ces villes.

« Les systèmes de fibre multicanaux réduisent l’effet de la gravité des données en ouvrant une nouvelle façon de se déplacer efficacement entre les entreprises de données. Ceci est particulièrement important. Londres Et Paris selon l’indice de gravité des données DGX Paris Londres Et Paris est l’un des couples de villes les plus interconnectés au monde – vient ensuite en deuxième position Londres Et Amsterdam», conclut Holland.

À propos d’Intersion : une société d’immobilier numérique

Intercession : une société immobilière numérique, l’un des principaux fournisseurs de services de centre de données neutres vis-à-vis des opérateurs et du cloud dans toute la région EMEA. Fournit des communautés de connexion sexuelle, de cloud et de centre de contenu avec plus de 700 fournisseurs de connexion dans plus de 100 centres de données dans 13 pays européens. Dans le cadre de Digital Realty, les clients ont désormais accès à 47 villes sur six continents. Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez interxion.com Ou suivez-nous Centre Et Twitter.

À propos de Digital Realty

Le Digital Realty Data Center accompagne les plus grandes entreprises et prestataires de services mondiaux en leur proposant une gamme complète de solutions de colocalisation et d’interconnexion. PlatformDIGITAL®, la plate-forme mondiale de centre de données de la société, fournit aux clients une base fiable et une solution d’architecture de centre de données (PDx ™) éprouvée qui a fait ses preuves pour mesurer l’activité numérique et gérer efficacement les problèmes de gravité des données. Le canal Global Data Center de Digital Realty offre aux clients un accès à 290 communautés affiliées dans 47 villes à travers 24 pays sur six continents. Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez Digitalrealty.com Ou suivez-nous Centre Et Twitter.

À propos de la fibre croisée

Crosslake Fiber est un fournisseur international de services réseau (NSP) et un développeur de réseaux à fibre optique. Amérique du Nord Et L’Europe . L’approche innovante de Crosslake pour l’exploitation et la mise à niveau des réseaux de nouvelle génération fournit des services de capacité sous de nouvelles formes de backbone pour les services financiers, les opérateurs de télécommunications et les clients de hub Internet. Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez crosslakefiber.ca.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations de perspective basées sur les attentes, les prévisions et les hypothèses actuelles, y compris les risques et les incertitudes qui pourraient sensiblement différencier les résultats réels et les résultats, y compris les rapports sur le système de fibre optique cross-canal, notre campus de Paris, la table de gravité des données, la plate-forme DGX transfert de données numériques et mondiales. Pour une liste et une explication des risques et des incertitudes, voir les rapports de la société et autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. La Société décline tout objectif ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout rapport prospectif à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

