Cours de droit du Tour de France – En direct

Mettre à jour

Nous avons moins de 50 coureurs à Pelton, et nous n’en sommes qu’à la première montée.

C’est plus du trek, et surtout Taylor Wiles , Faire 44 km. Fonctionne devant Peloton au loin.

Le peloton monte maintenant, et ce n’est que 14% pour commencer.

Laura Wieseli Elle est passée à l’attaque et elle a 18 secondes. Les deux leaders en tête sont distants de 48 km. Ont pu étendre leur avantage à 46 secondes dans la distance.

A 10 km de Fox Oaks Loops de Côte d’Ivoire. Il est à 3 km. En escalade, la pente moyenne est de 5,7%. Quelques autres maillots Trek sont maintenant sur le devant du Pelton. Ils veulent rendre une course plus difficile à distance.

Anna Henderson, Nikola Noskova, Heidi France, Sabrina Staldians étaient ceux qui ont roulé dans cette action, mais ils ont été ramenés, et nos deux leaders avaient 14 km, 53 km à parcourir. Au fur et à mesure que nous montons, quelques équipes commencent à réfléchir à leur position.

Les deux leaders se partagent désormais la charge de travail, et Byron tire longtemps devant. Il est discipliné contre la montre – le huitième italien le plus récent – et met sa puissance à profit. 54 km à parcourir.