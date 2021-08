Comment mélanger: Tomatini, AKA L’esprit du sud de la France

L’histoire de Tomatini commence au Blaze de Pospell au Cap Ferret de Saint-Jean, à côté de Nice sur la Côte d’Azur. Blaze ou Beach se trouve en dessous de la maison de notre leader et fondateur Arjun Vane, et il passe la plupart de ses journées en juillet et août de chaque année.

Vers 2006, Blaze a embauché un jeune homme nommé Jimmy Barad pour travailler au soleil, face à une plage à service complet servant le déjeuner et le dîner dans son propre restaurant. Barat est niçois, c’est son job d’été.

Le meilleur client préféré de Barrot est Arjun Vane. Wayne a parlé à Barat de son célèbre restaurant japonais moderne Zuma à Londres cet été-là, et il, réalisant l’intérêt et la curiosité de Barat, s’est arrangé pour s’envoler pour Londres pour un week-end et dîner à Zuma et profiter du restaurant. À son retour, il a dit à Vane qu’il voulait travailler chez Zuma, et à la fin de cet été, Barat était devenu barman au bar branché de Zuma, mélangeant leurs cocktails primés.

Lorsque Zuma a ouvert son restaurant à Dubaï en 2008, Praise s’est rendu à Dubaï pour diriger son opération de bar très réussie. Puis en 2010, lorsque nous avons ouvert notre deuxième restaurant à Dubaï après Londres, Broad était fou de joie. Sa nourriture maison, Nice, arrivait à Dubaï. Lors de la célébration, Brat a créé Tomatini et a présenté la recette comme cadeau de bienvenue personnel à LPM à Dubaï. Quoi de plus approprié que de préparer un cocktail pour le célèbre restaurant Nikois ? À Dubai!

recette de tomatini

Jimmy Bratt, directeur du bar mondial Zuma et finaliste mondial 2012

J’ai apporté la boisson lors de l’ouverture de La Petit Maison à Dubaï en 2010. À l’époque, en tant que membre de la société sœur de LBM, Zuma, j’encadrais le groupe et apportais des boissons. Sans hésiter, j’ai amené Domatini.

Je n’aime pas les tomates lorsqu’elles sont utilisées dans des jus de fruits. Je ne bois pas de Bloody Mary. Ma démarche est donc de considérer ce qu’est une tomate : un fruit.

Les tomates utilisées dans la recette originale sont des tomates cœur de taureau, des friandises d’été mûres, que vous pouvez trouver dans les tables du sud et LPM de France. De saison, juteux et n’avait besoin que d’un demi-verre.

J’ai ajouté une touche de citron, que l’on retrouve dans les tableaux de chaque LPM. L’utilisation du vinaigre balsamique blanc est de favoriser le sucré avec l’acidité car toutes les boissons doivent être en équilibre. Il est assaisonné d’une touche de sel, de poivre et de sucre pour rehausser les saveurs et donner une finale longue durée.

Tomatini est l’une des boissons que vous avez déjà essayées, c’est un classique emblématique et moderne, dans un verre de l’esprit du sud de la France.

