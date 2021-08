Cognac, c’est trois choses : une ville en France, le quartier qui l’entoure et, par définition, le nom de la liqueur qui y est produite. Distillé à partir des raisins blancs qui tapissent ses coteaux, le cognac est un type d’eau-de-vie – et doit être élaboré dans des limites géographiques et réglementaires strictes pour être nommé comme tel.









Avec l'aimable autorisation de Borcoin Cognac













Notre courtoisie de Borcoin Cognac

Dans la magie et le mystère du cognac en France, que faire, que voir, que boire sur le pouce.





Histoire du Cognac

Le trajet en train d’environ quatre heures depuis Cognac, Paris, vaut au moins un week-end. Les visiteurs découvrent des maisons de cognac des XVIIe et XVIIIe siècles et sortent d’une forêt avec quelque chose comme “La Belle et la Bête”. Ces suites aux hauts murs et tours étaient autrefois les demeures de célèbres fondateurs : Martell, Corvosier et Hennessy.

Aujourd’hui, ils ne sont plus résidentiels et sont désormais des invités d’entreprise. Mais à l’intérieur, fauteuils de velours, lames complexes et feux flamboyants donnent encore l’imaginaire de la France du Vieux Monde. Bien qu’ils ne soient pas ouverts aux visites, il existe des chambres de filtration – où l’on trouve du cognac.









Avec l'aimable autorisation de Borcoin Cognac





Ici, vous pouvez espionner des bouteilles vieilles de 200 ans – si vous êtes prêt, mélangez aussi les vôtres. Ces caves offrent un accès relativement encombré par rapport à la plupart du temps Zones de culture du raisin, Comme Bordeaux.

Cependant, Cognac n’était pas en voie de marquer. La région a acquis une importance commerciale il y a 1 000 ans, succédant au commerce du sel, puis des spiritueux. Malgré son importance historique, son emplacement ancien est sans aucun doute moins visité par les touristes internationaux. De nombreux visiteurs sont en affaires ici, ce qui est très lié à la production de cognac et comprend toute la distillation, la distribution et la fabrication de fûts.

Visite des distilleries artisanales









Avec l'aimable autorisation de Borcoin Cognac





La première chose à savoir est que si les fabricants traditionnels dominent l’économie ici, c’est un terrain fertile pour les start-up. Pas seulement le cognac – grâce à la croissance des distillateurs de gin à petite échelle, un accès facile aux connaissances et à l’équipement opérationnels et à la popularité croissante du gin au cours de la dernière décennie.

Lorsque On ose les esprits La distillerie ouverte au public ne le fait pas – le fondateur est fier de produire à partir du salon – son gin au poivre rose est à ne pas manquer et peut être trouvé dans les magasins à travers la France, y compris Paris.

Avec l'aimable autorisation de Lucille Cubin Plastic / Barcoin Cognac





Si vous aimez le cognac en petit volume, essayez-le Cognac Borcoin. L’entreprise familiale est dirigée par un mari et une femme sincères et travailleurs : Brandrick Borcoin, nom de marque, et l’ancienne cadre de Corvocia, Rebecca Asalin. Compagnie Organise des visites guidées en famille Et les grandes marques fabriquent leurs spiritueux d’une manière intime qui peut être difficile à égaler.

Faites une visite des maisons de cognac du vieux monde









Avec l'aimable autorisation de Corvosier





Là où les grandes marques règnent au sommet, il y a un héritage. Ils ont vu des régimes monter et descendre car ils ont des racines dans les 18e ou 19e siècles – et ont souvent été témoins de moments historiques. Coupable Une marque comme celle-ci : bien avant qu’elle ne devienne un incontournable des chansons de rap, elle s’inspirait de Napoléon. Une bonne partie des artefacts du musée est dédiée à cette histoire vieille de 200 ans, composée de bouteilles poussiéreuses et de sceaux de cire. Visite très bon marché ici, dégustation gratuite et visite pour moins de 20 euros, très bon rapport qualité-prix. L’entreprise propose également des forfaits haut de gamme qui permettront d’explorer en profondeur ses sous-sols.

Avec l'aimable autorisation de Corvosier





Le musée Corvosier et la salle du goût sont magnifiquement situés sur les rives de la rivière Sorrente. Ce n’est pas un hasard car cette voie navigable est cruciale pour le succès de la région, car elle permet d’acheminer les marchandises vers et depuis la France, notamment le cognac.

Toutes les grandes marques de cognac, La salle du goût d’Hennessy C’est énorme, en termes de part de marché – c’est la plus grande entreprise de cognac. À partir de 25 euros, sa visite très bon marché offre la possibilité de mélanger votre propre cognac avec l’expertise d’un guide – une expérience à ne pas manquer. Même pour ceux qui n’ont pas grand intérêt pour les eaux-de-vie, les spiritueux ou l’alcool, déguster du cognac dans l’un de ces lieux est un exercice de gastronomie et d’histoire.









Avec l'aimable autorisation de Corvosier





Cependant, la beauté de la région ne se limite pas à la liqueur qu’elle produit. Vous pouvez profiter de votre visite ici sans goûter une goutte de substance. La vieille ville est étrange, comme si elle marchait sur ses rives. Comme presque partout en France, on trouve du bon vin et un bon circuit imprimé ici dans chaque brasero. Bistro Gladys Et loger Deux options économiques et chères, respectivement. Quoi qu’il en soit, boire du cognac Dans Le cognac est une chose spéciale et c’est ce qui inspire un voyage ici.

Remarque : Certaines chambres gustatives peuvent être fermées en raison d’une infection. Veuillez confirmer leur présence avant de planifier votre arrivée.