Paris : quadruple champion Chris Fromm Sélectionné par l’équipe cycliste Israël Start-up Nation Dans la course 2021 Tour de France , Où il agira en tant que chef de route pour le chef d’équipe Michael Woods Le Broom, 36 ans, a juré de remonter et vise une cinquième victoire sur le Tour en mai 2019 après avoir subi de multiples blessures dans un accident de mur pour excès de vitesse.Il a fait preuve d’une détermination et d’une attention professionnelle étonnantes dans sa longue lutte, a quitté Enée et a rejoint l’ISN et a continué à ignorer les suspects.Froom a remporté la tournée en 2013, 2015, 2016 et 2017.La course 2021 débutera le 26 juin dans la région ouest de la Bretagne, et la 21e épreuve par étapes débutera le 18 juillet à Paris.Froome aurait pu jouer un rôle plus favorable que de mener une pente vers un titre pour Canadian Woods, mais la Grande-Bretagne a récemment testé l’étendue de son ambition de revenir sur la liste cette saison alors que sa forme revient lentement.Nouvelles d’annonce de l’équipe, il était tout pragmatique.“J’ai hâte de revenir deux ans après le Tour de France. Ce fut un voyage difficile après mon accident, mais c’était ma plus grande motivation”, a déclaré Broom.“Je travaille sans relâche pour arriver là où je suis. Bien que mes ambitions cette année ne soient pas d’être un leader, j’espère pouvoir apporter autant d’expérience et de soutien à l’équipe que possible en tant que road capitaine.”En cyclisme, un capitaine de route est quelqu’un qui se passionne pour la course et agit comme une sorte de mentor pour le chef d’équipe.“Nous avons un concurrent solide en Michael Woods et j’ai hâte de tout donner pour lui et l’équipe dans la bataille pour Paris.”Woods est un ancien joueur de hockey sur glace et coureur de demi-fond.Même s’il n’a peut-être pas un peu de nous, il a prouvé qu’il méritait une place dans le top du cyclisme.Woods est prêt pour le rôle, selon le directeur sportif d’ISN, Rick Verbrook.“Les classiques, le Tour de Romandi et son succès Tour de Suisse Cela lui a donné la confiance qu’il pouvait participer au plus grand tour à vélo de tous – et cela nous a donné », a déclaré Webbrook.Woods a déclaré qu’il aimait courir en France et qu’il avait des objectifs clairs pour la tournée.“Je suis fier d’offrir ce poste, surtout compte tenu de la qualité de l’équipe que nous avons”, a-t-il déclaré.“Mes principaux objectifs et priorités sont clairs : la plateforme gagne la première et essaie d’élever le classement général.”L’équipe complète n’a pas encore été annoncée.