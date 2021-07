Cadu s’est qualifié pour le Tour de France lors de la dernière semaine

David Gaud (Groupe-FDJ) Il a peut-être réalisé les chances d’obtenir une meilleure place dans l’ensemble Tour de France S’évapore dans Chaleur du niveau 11, Avec une double montée du Mont Ventox, mais Niveau 17 Il s’est toujours maintenu parmi les meilleurs concurrents du général et compte bien continuer à progresser au bout des Pyrénées.

Le Français de 24 ans s’est un peu rapproché du top dix du classement général en terminant quatrième sur la plate-forme d’équitation, qui s’est terminée au Cole du Portate, le plus haut sommet de la course, qui est devenu sa troisième journée consécutive dans le top dix.

“C’est une bonne course pour lui aujourd’hui”, a déclaré le manager de l’équipe Mark Mediate dans un communiqué. “Cela montre qu’il est dans l’alignement et c’est une bonne chose pour nous de le voir terminer le tour de cette façon. De plus, la veille, il n’a pas sauvé ses jambes, donc cela montre qu’il récupère bien.

Au bas de la montée finale du jour, Peloton a rapidement perdu du poids, et Qadd est resté inébranlable avec les coureurs jusqu’à ce que Thaddeus Bokajar (UAE team Emirates) attaque, emmenant Jonas Wingard (Jumbo-Wisma) et Richard Carbas (Enios Grenadiers) au ligne. Ricoberto Euron (EF Education-Nippo) et Ben O’Connor (AG2R Citroën) ont d’abord tenté de rattraper le trio mais n’ont pas réussi à suivre le rythme.

“La vitesse était déjà élevée avant leurs attaques”, a déclaré Kadou. “Uranus et O’Connor ont essayé de se poursuivre, mais ont explosé. Pour moi, j’ai gardé mon rythme. Je les voyais s’attaquer l’un l’autre. Cela ne servait à rien de les poursuivre. J’aurais fini de souffler.”

Au lieu de cela, Kadu s’est lentement frayé un chemin jusqu’aux coureurs de tête, puis a suivi le trio de tête.

“J’ai essayé de revenir tout seul, j’ai tout donné, mais je n’ai pas interrompu”, a déclaré Kad. « J’ai pu grimper autant que j’ai pu, et je ne pouvais pas faire mieux aujourd’hui. Si vous êtes attaqué par des cavaliers forts et que vous donnez tout, vous n’aurez aucun regret. “

Après avoir poursuivi avec enthousiasme le vainqueur du coureur français Patrick Conrad (Bora-Hanscro), il a terminé neuvième sur le podium et quatrième derrière les trois premiers au classement général après la neuvième place. Il a enlevé ses gants lors de l’étape 15 et a tenté d’attaquer dès la pause, mais c’est finalement Chep Gus (Jumbo-Wisma) qui a fourni le coup, et Kad est arrivé septième.

Les efforts de Kadu n’ont pas encore été récompensés par une victoire d’étape ou une place d’étape, mais ont pu le hisser de la 15e à la 11e place au général, un petit écart par rapport au top dix. Cependant, il se situe à près de trois minutes du dixième Bello Bilbao (Bahrain Victorius).

Kad devrait continuer la course de manière agressive, l’équipe disant “J’avais prévu d’abandonner” juste avant la 17e étape. [his] Kérosène sur la route « jusqu’au bout des Pyrénées. Sur l’étape 18, y compris les pentes familières de Cole à Tourmalet, le grimpeur se déplace le long d’un sentier de 129,7 kilomètres qui fera face à la course avant l’ascension finale du Loose Arden.

“Tourmalet est un boom chargé d’histoire, mais plein de souvenirs pour l’équipe”, a déclaré Gud, évoquant le succès de Thibaut Pinot en 2019. “J’adore ce boom, c’est la première vraie chose que j’ai faite étant enfant. J’espère bien récupérer pour créer la meilleure phase de demain.”

“Nous sommes très motivés. Nous ne sommes plus que quatre, mais cela montre que nous sommes toujours en course ici. Nous nous séparons et essayons d’obtenir des résultats. Dans le premier et dernier test de ce revêtement, nous avons deux options et nous allons essayer de les appliquer. “