Brexit: Menon dit que l’UE “ne remet pas en question” le Royaume-Uni

Paul Kelly, directeur général de Kelly France, qui produit des dindes en plein air cueillies à la main, a déclaré que le secteur serait « grandement touché » ce Noël car il ne dépend plus des entreprises faisant appel à la main-d’œuvre de l’UE. M. Kelly a suggéré que la France, dirigée par le président Emmanuel Macron, pourrait en bénéficier cette année.

« Depuis qu’elle a contacté le personnel de l’UE, l’industrie britannique de la dinde a développé les fermes et les infrastructures nécessaires pour 100 % des dindes nécessaires aux supermarchés – et les supermarchés ont beaucoup soutenu la production britannique de dinde de qualité.

“Ils ne se sentent plus les bienvenus. À moins qu’ils ne se contentent d’un statut qui ne dure que cinq ans, les formalités administratives qu’ils doivent entreprendre pour arriver ici sont bureaucratiques et coûteuses.”

Il a déclaré: «Ils proposent traditionnellement des boucheries locales et des marchés de producteurs et vendent directement à la ferme.

Il a ajouté: “Ils veulent travailler au Royaume-Uni parce que cela paie bien, nous avons des normes élevées et la barrière de la langue est facile car la plupart d’entre nous parlent anglais.”

“Ce serait un cauchemar entre leurs mains si les gens ordinaires qui les aident à cueillir et à transformer les dindes chaque année ne survivaient pas.”

L’avertissement fait suite à la fermeture de dizaines de restaurants Nando le mois dernier et à la réduction des menus de KFC en raison d’une pénurie de chauffeurs de camion et de personnel d’usine, qui a frappé de nombreux détaillants avec les règles d’emploi et les épidémies du Brexit.

Plus tôt le mois dernier, le British Poultry Council (BBC) a mis en garde contre une pénurie de travailleurs dans l’agriculture industrielle et la transformation, les entreprises annonçant un taux de vacance moyen de 16% de leur main-d’œuvre totale.