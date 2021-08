Breaking in France : Détails sur la communauté

Le break est l’un des éléments clés du hip-hop apparu dans le Bronx.

Mais lorsque la culture a commencé à New York, elle s’est répandue dans le monde entier et a été acceptée comme faisant partie de la culture de rue dans de nombreuses grandes villes et dans la plupart des pays du monde.

La France a une riche culture hip-hop et une communauté florissante. Il n’est donc pas surprenant que Paris soit en passe de devenir la première ville à accueillir un événement en petits groupes aux Jeux olympiques, l’un des événements sportifs les plus populaires au monde.

Paris 2024 introduit pour la première fois une pause disciplinaire avec d’autres nouveaux sports comme le skateboard, le surf et l’escalade sportive.

Les briseurs français P-Boy Jr. et P-Girl Sarah Bee illustrent la tradition brisée en France, comment la communauté est maintenant et énumèrent certains des événements les plus importants du pays.

01 Quand le break a-t-il été introduit en France ?

Il est difficile de déterminer le moment exact où Breaking a été introduit en France, mais comme le souligne P-Boy Jr., l’émission télévisée ‘Hip-Hop’ au début des années 80 a contribué à devenir populaire dans le pays.

Junior se produit à Paris Yohann Ancele | Étang de contenu Red Bull

02 Comment le Breaking s’est-il développé en France ?

Après l’émission télévisée ‘Hip-Hop’, des groupes de rupture se sont formés dans les années 90. A la même époque, il y avait des importations et des exportations, l’exportation des talents et à mesure que de nombreux groupes internationaux commençaient à venir en France, que les casseurs français commençaient à voyager vers d’autres pays, il y avait une étude des variations de cassage.

03 Y a-t-il eu des moments uniques pour les Français de percer à l’international ?

« 2009 et 2010 ont été de grandes années pour les breakers français, car bon nombre des meilleures équipes et breakers ont commencé à gagner des guerres internationales et le style de breakage français a commencé à s’apprendre de lui-même », explique Jr.

Jr. dit que certains danseurs du début des années 2000 étaient considérés comme des idoles en France et dans le monde. Il mentionne Kareem Baruch, Karima, Kabin Neusser, Ibrahim Entembal, Pascal Blaze et Benji parmi les breakers français les plus célèbres au monde.

Lorsque Sarah Bee a commencé à danser il y a deux décennies, la vraie agitation était l’un des groupes les plus populaires que tout le monde suivait.

05 Combien y a-t-il de casseurs en France aujourd’hui ?

Bien qu’il soit difficile d’en chiffrer le chiffre exact, la junior estime qu’au moins 50 000 breakers français continuent de pratiquer la forme de danse et de populariser cette forme dans le monde.

06 Quels sont les groupes de breaks français les plus populaires aujourd’hui ?

Le groupe Pokemon est l’un des groupes les plus respectés, mais ils ne sont plus actifs. Cependant, Jr. et Sarah Bee ont tous deux déclaré qu’ils représentaient mieux le style de freinage français.

En parlant de groupes de rupture contemporains, il mentionne Sarah Bee, La Squad, Immigrants et Wagaboom parmi les célébrités qui concourent à l’échelle internationale.

Sarah Bee en prestation au Red Bull BC One Cyber ​​France 2019 Pool de contenu Red Bull Sha Little Shao

07 Quels sont les événements de break français les plus respectés ?

Le break est aujourd’hui très populaire en France et le gouvernement a soutenu le développement de la communauté. Il existe de nombreuses guerres et événements célèbres en France qui sont des destinations importantes pour la communauté internationale de rupture. Ceux-ci incluent Battle Pro, Hip-Hop Session, Break the Floor, Just for Rockers, Battle Investi, Black Party, Battle of the Year et Who Got the Flower.

« La rupture de la culture est devenue si forte que parfois, il y a tellement d’événements qui se déroulent le même week-end à travers le pays. Il y a tellement d’opportunités pour les danseurs en herbe », explique Sarah Bee.

« La plupart d’entre eux sont très réactifs et accessibles sur les réseaux sociaux », explique Sarah Bee. “Il y a beaucoup de groupes dans chaque ville. Après avoir rejoint un danseur en particulier, vous pouvez facilement aller voir l’ambiance. Vous pouvez accéder au cyberespace et interagir avec de nombreux danseurs.”

Jr. à Paris Yohann Ancele | Étang de contenu Red Bull

09 Où trouver des formations Breakers en France ?

Mis à part les nombreux combats et événements, Sarah Bee dit que La Place, le centre culturel hip-hop de Para, est un endroit où vous pouvez toujours pratiquer des breakers. Lee 104 – également à Paris – dit que Jr. est un autre point chaud pour ceux qui souhaitent rompre.

dix Quel est le meilleur endroit pour apprendre à rompre en France ?

De nombreuses écoles de danse enseignent à ceux qui souhaitent rompre. Mais Jr. et Sarah Bee disent que le break est une forme de danse apprise dans la rue. La meilleure façon d’apprendre est de faire partie d’une équipe de rupture et de continuer à pratiquer. Jr. pense qu’il est difficile d’être motivé autrement, donc l’approche pour rejoindre une équipe vous motivera à apprendre des variations, à participer à des batailles et à rencontrer d’autres briseurs.

Sarah P. à Bombay © Ali Burmal | Étang de contenu Red Bull

11 Que pense Junior de faire partie des Jeux Olympiques ?

« C’est formidable de voir que le freinage est désormais reconnu aux Jeux olympiques ; tous ceux qui pensaient que le freinage n’était pas un art ou un sport professionnel commenceront désormais à nous respecter », déclare Jr., qui espère que cela donnera généralement un répit aux marges et aidera les briseurs. devenir plus professionnel dans leur approche.

12 Existe-t-il des parallèles entre les communautés de rupture française et indienne ?

Jr. pense que la scène du break indien continue de croître et qu’elle en est à un point où la France en était au début des années 2000. “Il y a beaucoup de potentiel en Inde et compte tenu de la diversité culturelle, les briseurs indiens ont la possibilité de développer leur propre style”, explique Jr.