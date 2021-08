Bonne nouvelle pour les étudiants venant d’Inde alors que le gouvernement français assouplit les restrictions de voyage

Mise à jour sur les voyages internationaux : La bonne nouvelle pour les étudiants et les chercheurs indiens est que la France a désormais assoupli les restrictions de voyage liées au gouvernement. Ainsi, les étudiants indiens peuvent désormais se rendre en France pour poursuivre leurs études. Faites défiler vers le bas pour plus de détails.Lire la suite – Ce n’est pas le bon moment pour aller de l’Inde aux Philippines. Voici pourquoi

Selon un rapport SchengenVisaInfo.comLa France a levé les restrictions de voyage induites par Covit imposées aux voyageurs en provenance de l'État d'Asie du Sud après avoir confirmé que la situation de Covit-19 s'améliore progressivement.

En fait, selon le rapport, Michael Ferrari, conseiller de presse à l'ambassade de France à Delhi, a confirmé la dernière décision de la France.

Consultez les directives, les contrôles et plus encore du gouvernement

Auparavant, des articles de presse avaient déclaré que les voyageurs indiens vaccinés ne seraient plus interdits d’entrée en France car l’Inde figurait sur la liste jaune de la France, qui comprenait des pays à risque moyen en fonction de leur situation épidémiologique.

Les autorités françaises ont rappelé que seuls les voyageurs indiens étaient vaccinés contre tout vaccin approuvé par la Commission européenne ou l’Agence nationale française de protection des médicaments et des produits de santé à la suite de la dernière décision de la France.

Qui est complètement vacciné ?

Les personnes qui ont pris une dose unique du vaccin Johnson 28 jours avant le voyage ou qui ont pris une deuxième dose d’autres vaccins approuvés tels que Pfizer / Commonwealth, Moderna, AstraZeneca / Vaxevia / Covshield sept jours avant le voyage sont considérées comme entièrement vaccinées. .

Selon des responsables français, comme annoncé SchengenVisaInfo.comLes étudiants et les détenteurs de passeports talentueux relèvent des groupes de motifs obligatoires pour se rendre dans la région française. En conséquence, les étudiants indiens vaccinés et non vaccinés sont autorisés à se rendre en France et à soumettre leurs demandes de visa.

Cependant, les voyageurs en provenance d’Inde doivent contacter les symptômes d’infection Govt-19 et les preuves confirmant l’absence de symptômes d’infection Govt-19 et le cas confirmé Govt-19.

Et les passagers non vaccinés ?

Pour les passagers non vaccinés en provenance d’Inde, le gouvernement doit soumettre un rapport de test PCR d’un résultat négatif d’un test d’antigène rapide effectué 72 heures avant leur départ, ou 48 heures avant le départ. La France

À leur arrivée en France, tous les passagers présentant des signes de COVID-19 sont tenus de suivre les règles de ségrégation quel que soit le point de départ.

Les autorités françaises ont annoncé le mois dernier que toutes les personnes souhaitant demander un visa de type C seront autorisées cet été alors que les consulats français et les centres de demande de visa en Inde commenceront à offrir leurs services.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), jusqu’à présent, 5 993 090 personnes en France ont été testées positives pour le virus corona et un total de 110 824 personnes sont décédées du virus.