Bien qu’il ait affronté la France lors des 16 derniers euros, Neville a déclaré que l’Angleterre serait ” massivement en retard ” s’il avait une chance de 50-50 contre l’Allemagne ou le Portugal.

L’ancien défenseur des Eight Lions, Gareth Southgate, a déclaré que l’équipe aurait besoin de “quelque chose de très spécial et d’excitant” pour atteindre les huit derniers.

Gary Neville a déclaré que l’Angleterre serait “massivement en retard” si elle affrontait la France lors des 16 derniers matches du Championnat d’Europe, mais avait une chance de 50-50 contre l’Allemagne ou le Portugal.

Trois Lions se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de l’Euro 2020 en tant que vainqueurs du Groupe D après avoir battu la République tchèque 1-0 à Wembley mardi soir, Raheem Sterling avançant vers le but décisif 12 minutes plus tard.

Les hommes de Gareth Southgate ont terminé la poule avec sept points et trois feuilles blanches à leur actif, mais Neville a averti qu’ils feraient face à un test beaucoup plus difficile au prochain tour et devraient élever leur niveau de jeu pour obtenir quelque chose de plus du match. .

Ce qui fut dit?

“Ce pourrait être l’Allemagne ou la France, peut-être le Portugal”, a déclaré l’ancien défenseur anglais. Sports aériens Lors de l’évaluation des -16 derniers ennemis de son pays. “Nous sommes bien placés et nous avons un grand homme dans l’équipe à affronter mardi prochain, mais pour le travail qu’on nous a demandé de faire au stade de l’équipe, les joueurs et le manager ont gardé les draps propres. et fait dans un style confortable.

“Mais la réalité entre en jeu pour ces joueurs plus tard cette semaine. Ils ont de grands joueurs pour un match mardi. C’est un événement et quelque chose qui suscite des espoirs au-delà de leur confiance s’ils gagnent.

“Nous serons un outsider massif contre la France, nous avons une chance contre l’Allemagne, le Portugal en a plus. Vous ne pouvez pas dépasser les 50-50 chances contre l’Allemagne et le Portugal, je dois aller contre 70-30 pour la France, ce n’est pas négatif ou méfiant, c’est réaliste.

“Regardez la feuille de l’équipe de France et dites-moi combien de joueurs anglais seront meilleurs que Kylian Mbabane, Paul Pogba, N’Colo Conte, Karim Benzema, Rafael Warren. Les adversaires seront confiants, et nous devons réaliser que ce sera difficile gagner. “

A qui le Royaume-Uni est-il confronté ?

L’Angleterre devrait affronter les finalistes du Groupe F à Wembley le 29 juin, avec leurs anciens rivaux allemands – leurs leaders de la poule assis à un point derrière la France.

Cependant, le Portugal n’a qu’une place de moins que la France lors du dernier match contre la France, et la Hongrie a encore une chance d’arracher la deuxième place si elle parvient à revenir contre l’équipe de Joachim Loew mercredi soir.

La renommée de Neville pour Grealish, Saga et Maguire

Malgré la victoire 1-0 contre la Croatie et le match nul 0-0 contre l’Écosse, l’Angleterre a été critiquée pour son manque d’éclat dans les trois derniers, mais Jack Grylish et Fukuoka Saga leur ont donné un nouvel élan après avoir offert leurs premiers titularisations contre la République tchèque.

“Le jeu de Grealish, Saga et Sterling a donné un coup de pouce à tout le monde en première mi-temps et il y avait plus d’énergie dans le jeu et nous étions plus constants”, a déclaré Neville à propos de l’impact du duo.

“Cela apportait généralement de l’énergie à la performance. Soudainement, le reste des joueurs semblaient être actifs avec eux. Les trois joueurs sont venus aussi vite que des abeilles, et tout était excité.”

Ailleurs, Harry Maguire a ajouté de l’acier supplémentaire lors de son premier voyage après s’être remis d’une grave blessure à la cheville, et Neville pense que sa présence continue sera cruciale alors que la compétition s’intensifie.

“Il était important que Maguire revienne hier soir. Tyrone Mings a très bien joué, mais il y avait un ordre avec Maguire sur le ballon”, a ajouté la légende de Manchester United. «Au cours des 12 derniers mois, nous l’avons vu exprimer avec des arènes vides et creuser ses coéquipiers.

“Avec Harry Kane et Jordan Henderson, qui n’ont jamais joué cette saison, Maguire est à l’avant-garde du terrain nécessaire à cette équipe d’Angleterre.”

