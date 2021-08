TOKYO, 31 juillet (Reuters) – Les États-Unis ont remporté samedi une place en quart de finale de basket-ball olympique masculin alors que les schémas de semis pour les huit derniers matches de la semaine prochaine ont été pris.

Kevin Durant a mené l’équipe américaine à 119-84 contre la République tchèque lors du dernier match de groupe au Sydama Super Arena au nord de Tokyo.

Les États-Unis ont terminé 2-1 devant les États-Unis après avoir abandonné le premier match contre la France, leur première défaite olympique depuis 2004.

“Nous essaierons tous de nous retrouver. C’est vraiment notre troisième match ensemble”, a déclaré Jui Holiday, qui joue pour l’équipe NBA des Milwaukee Bucks. “Mais Katie est entrée et nous savions que nous ferions ce qu’il a toujours fait.”

L’équipe américaine a commencé lentement contre l’équipe tchèque et était à la traîne à la fin du premier quart. Mais les Américains se sont imposés en seconde période grâce à un tir à trois points de Durant et Jason Tottam.

Lors des matchs précédents, la France et l’Australie ont complété leur balayage des groupes de départ.

Thomas Hirtel du Real Madrid a pris la tête avec 16 points alors que la France a battu l’Iran 79-62. Ils sont allés 3-0 dans le groupe A, y compris la défaite choquante de l’équipe des États-Unis dimanche.

Malgré la domination de son équipe jusqu’à présent, Evan Fornier n’aurait pas deviné les chances de médaille de la France.

“Quarts de finale d’abord. Concentrez-vous là-dessus”, a déclaré Fornier, qui joue pour les Boston Celtics de la NBA. “Nous avons battu les meilleures équipes à plusieurs reprises, nous avons perdu en demi-finale, donc pas plus que ça.”

Moulins de Syntilisation

L’Australienne Grandma Mills était menée à 3 points, s’imposant 89-76 dans le groupe B contre l’Allemagne.

L’Australie ira sans se qualifier pour les quarts de finale Aaron Baines L’homme qui a quitté le jeu après avoir aggravé une blessure au cou après avoir glissé dans la salle de bain.

L’Allemagne et la République tchèque ont terminé 1-2, mais les Allemands se sont qualifiés pour les quarts de finale mardi. Les huit dernières places restent et reviendront au vainqueur de l’Argentine contre le Japon dans le groupe C dimanche.

L’Italie s’est qualifiée pour le match aller 2-1. Nico Manian a filtré trois points dans les 30 dernières secondes pour l’empêcher de revenir du Nigeria, son équipe s’imposant 80-71.

“Honnêtement, c’était agréable de voir quelqu’un entrer. J’ai tiré terriblement toute la nuit”, a déclaré Manion, qui joue pour les Golden State Warriors de la NBA. «Mais vous savez, les tireurs tirent constamment.

L’équipe des États-Unis est une équipe gagnante historique avec un record de 139-6 et 15 médailles d’or depuis 1936.

Mais au fur et à mesure que le jeu devenait plus populaire dans le monde, de nombreuses équipes nationales ont pu aligner des joueurs avec une expérience de la NBA, et l’avantage des talents américains s’est rétréci.

Avant de perdre contre la France aux Jeux olympiques, les États-Unis ont perdu deux matchs d’exhibition consécutifs ce mois-ci, au cours desquels le Nigeria, classé 22e au monde, a perdu.

L’Iran et le Nigeria ont terminé leurs tournées olympiques sans succès et ont prononcé des mots d’adieu amers.

Les restrictions de voyage imposées à l’Iran empêchent l’équipe de disputer des matches amicaux, tandis que le Nigérian Chimesi Mettu Démoli Gouvernement national en raison du manque de soutien.

“Notre gouvernement et le Comité olympique nigérian rendent très difficile pour nous d’y arriver et de nous concentrer sur notre sport”, a-t-il déclaré.

déclaration de Rocky Swift;

