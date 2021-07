TOKYO, 24 juillet (Reuters) – Le président français Emmanuel Macron et la Première dame américaine Jill Biden se sont rendus sur un terrain de basket 3×3 pour discuter du sort des femmes de leur pays. Introduction aux Jeux Olympiques Samedi à Tokyo, les Américains ont remporté une victoire ridicule.

Macron et Biden sont quelques-uns Les personnalités présentes En ce qui concerne les derniers matchs, le Japon et une grande partie du monde sont encore sous le choc de l’épidémie de COVID-19.

Biden a sauté sur ses pieds et a applaudi alors que l’équipe américaine gagnait 17-10 contre la tête de série numéro 1 de la France. Stephanie Dolson, qui a joué pour le Chicago Sky de la WNBA lors de la saison 2021, a mené les Américaines avec sept points. Lire la suite

Lors du premier match du tournoi, l’équipe féminine japonaise a perdu 21-18 contre les femmes russes 21-18, qui ont concouru en tant que ROC et ont remporté leurs deux matchs.

Un autre favori pour les médailles était les hommes serbes qui avaient également un dossier parfait ce jour-là.

Avec la surprise de l’équipe masculine américaine éliminée au tour de qualification, il apparaît que la Serbie et la Lettonie sont les favorites dans la course aux médailles.

La Serbie a battu la Chine 22-13, puis les Pays-Bas 16-15.

“C’est la plus grande compétition de ma vie, vous savez donc que ce serait bien de gagner n’importe quelle médaille, mais nous visons l’or”, a déclaré Dusan Domovic Plut, de Serbie. Super étoile.

La Lettonie a battu la Pologne 21-14 lors de son premier match, mais a ensuite regretté une défaite 21-20 face à la Belgique, à deux points de la dernière minute pour remporter le match face à Thibaut Vert.

Cependant, les Belges ont perdu 18-16 contre le Japon lors du dernier match de la journée.

Avec ses débuts olympiques, le 3×3 a tendance à élever son profil mondial en tant qu’alternative la plus rapide et la plus petite au basket-ball.

Le jeu se joue sur un demi-terrain avec trois joueurs de chaque côté et une équipe gagne en marquant 21 points ou en tenant plus de paniers à la fin d’un chronomètre de jeu de 10 minutes.

Les DJ jouent de la musique hip-hop dans des jeux 3×3 compétitifs en fonction des racines urbaines du jeu.

La compétition pour les médailles aura lieu mercredi après un tournoi à la ronde de huit équipes chacune pour les hommes et les femmes.

Rapport Rocky Swift; Montage par Ken Ferris

Nos normes : Principes de la Fondation Thomson Reuters.