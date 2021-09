Avancement Archéologique L’« Ancienne Capitale Perdue » retrouvée en France : « Exceptionnelle ! | Sciences | Nouvelles

Des centaines d’objets datant de la naissance de Jésus-Christ ont été découverts il y a près de 800 ans lors de fouilles à environ 80 miles au nord-ouest de Lyon. Parmi les trésors trouvés se trouvaient des armes et des bibelots en bronze, ainsi que des pièces et des pièces de poterie et de char. En raison des nombreux trésors et de l’immensité du site, les archéologues de l’Université de Toulouse soupçonnent Jean-Georges d’avoir découvert le site perdu de la capitale celtique.