L’Arc de Triomphe a vu défiler, manifestations et touristes, mais le monument aux morts de Paris n’a jamais été recouvert de tissu polypropylène recyclé argent et bleu. L’installation artistique posthume conçue par les artistes Cristo et Jean-Claude doit avoir lieu ce mois-ci.

Vladimir Yavachev, le gendre du défunt couple collaborateur, a déclaré à l’Associated Press : “Cristo a fermé des musées et des parlements comme celui d’Allemagne, mais pas vraiment. C’est la première fois qu’il le fait. C’est la première monument de son importance et de sa taille.”

Des dispositions ont déjà commencé à l’arc napoléonien, où des ouvriers recouvrent les statues pour les protéger de l’emballage.

Idée pour Arc de Triomphe, fermé, Créé en 1961, lorsque Cristo et Jean-Claude vivaient à Paris. Jean-Claude est décédé en 2009, et malgré la mort de Cristo en mai 2020, le projet a continué.

Adrian Surrender / AB

“Il voulait terminer le projet. Nous lui avons promis que nous le ferions”, a déclaré Yavachev à l’Associated Press.

Cela s’est fait sentir l’automne dernier, mais l’épidémie du gouvernement-19 a retardé l’installation.

Adrian Surrender / AB L’Arc de Triomphe est recouvert de tissu bleu argent et du même tissu avec corde rouge.

Le projet de 14 millions d’euros (23,5 millions de dollars néo-zélandais) est autofinancé par la vente d’études, de dessins, de modèles réduits et d’autres travaux prêts à l’emploi de Cristo, a déclaré Yavachev.

Adrian Surrender / AB Des ouvriers préparent le célèbre monument parisien pour le projet “L’Arc de Triomphe enveloppé” du regretté artiste Cristo.

Lorsqu’il est prévu du 18 septembre au 3 octobre, les visiteurs de la base de l’Arc de Triomphe peuvent toucher le tissu, et les grimpeurs, dès qu’ils atteignent la terrasse du toit, peuvent voir les artistes comme son but.

Né en Bulgarie en 1935, Cristo Vladimirov Javachev rencontre Jean-Claude Donat de Gillebone, né au Maroc, le même jour à Paris en 1958.

Adrian Surrender / AB Les téléspectateurs regardent une vidéo de “L’Arc de Triomphe, enveloppé” à Paris.

Les artistes sont connus pour leurs œuvres temporaires élaborées qui couvrent des espaces publics familiers tels que le Reichstock de Berlin et le pont Paris Bond Nieufe et créent des installations géantes spécifiques au site telles qu’une série de 7503 portes dans le parc central de New York. Et 24,5 miles (39,4 km) de « clôture courante » en Californie.

Adrian Surrender / AB Les ouvriers recouvrent les statues de couvercles pour les empêcher de s’effondrer.

Yavachev prévoit d’achever l’un des projets inachevés de ses oncles et tantes : le mastaba en forme de pyramide de 150 mètres de haut à Abu Dhabi.

« Nous avons des cartes et nous devons le faire », a-t-il déclaré.