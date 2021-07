après-midi Le demi-tour français de Boris Johnson | Les passagers d’Heathrow se fâchent après le voyage

L’aéroport de Londres Heathrow était bondé de passagers lundi alors que le Royaume-Uni assouplissait les restrictions de voyage – mais l’excitation d’avant les vacances s’est déplacée avec colère vers certains après que des changements de règles de dernière minute ont ajouté des problèmes inattendus à leurs voyages.

Bien que les touristes se rendant en Méditerranée aient été encouragés par la suppression des exigences isolées à leur retour complet, les personnes qui se sont rendues en France ont décidé vendredi soir qu’elles devaient toujours être isolées.

Madeline Russell, une dentiste basée à Londres qui s’est rendue à Toulouse dans le sud de la France pour voir sa mère, a déclaré qu’elle doutait que la seule motivation du Premier ministre Boris Johnson pour rétablir l’isolement soit la propagation de la variante bêta de Covit-19. Le gouvernement maintient.

“Les raisons politiques de leur isolement de la France sont évidentes”, a déclaré Russell avant d’embarquer sur un vol British Airways avec son mari et son enfant. “C’est tellement frustrant. Ils s’étouffent. Ils annoncent quelque chose, puis ça peut changer assez rapidement.”

Heathrow, la plaque tournante la plus fréquentée d’Europe avant le virus corona, avait un nombre constant de passagers après son décollage la semaine dernière, mais il n’y avait pas de lignes de six heures pour les passagers entrants. La porte-parole de l’Union des services d’immigration, Lucy Morton, a déclaré qu’il n’y avait eu aucune perturbation majeure à la frontière britannique, avec un maximum de deux heures d’attente, entre les contrôles des visiteurs sur la qualité à l’aéroport et les contrôles du statut vaccinal.

Les actions des compagnies aériennes ont chuté après avoir été négociées pour la première fois depuis que Johnson a annoncé des restrictions françaises.

Le plus grand transporteur à bas prix de Grande-Bretagne, EasyJet PLC, a chuté de 6,5%, le propriétaire de British Airways IAG SA a chuté de 5,9% et Ryanair Holdings PLC, son plus grand hub à Londres Stanst, a chuté de 4,2%.

La société de voyages à forfait TUI AG, l’un des deux principaux marchés pour lesquels le Royaume-Uni a reculé de 4,3%, Air France-KLM a reculé de 4,6%.

L’aéroport de Londres Loton, la base d’origine d’EasyJet, a déclaré qu’il y avait eu une légère augmentation du nombre de passagers depuis la semaine dernière, mais qu’ils étaient encore à 25 % ou moins aux stades de pré-infection.

Le sparring du Brexit ?

La sortie du Royaume-Uni de l’UE a été déclenchée plus tôt cette année par les gouvernements français et britannique sur plusieurs fronts, notamment les droits de pêche et l’Irlande du Nord. Il y a eu des spéculations dans la presse selon lesquelles les restrictions sur les voyages au Royaume-Uni au sein de l’UE pourraient être un facteur dans la création de la catégorie “Amber Plus”, qui ne comprend que la France.

La nouvelle règle pour la France a reçu une réponse fâchée au cours du week-end des agences de voyages et des compagnies aériennes, Willie Walsh, directeur général de l’Association du transport aérien international, affirmant que la Grande-Bretagne n’avait “pas de politique cohérente sur les voyages internationaux”.

“Les mesures prises par le Royaume-Uni ne sont pas entièrement fondées sur la science”, a déclaré Clément Péon, ministre français des Affaires européennes, dans une interview à la radio RMC. La France utilise des “normes scientifiques et sanitaires” pour permettre aux personnes vaccinées d’entrer au Royaume-Uni sans être isolées, tandis que celles qui ne le sont pas doivent s’auto-isoler, a-t-il déclaré.

Alors que certains voyageurs d’Heathrow ont exprimé leur frustration face à l’évolution rapide des règles de voyage, d’autres ont attendu de grimper en sachant qu’ils n’auront pas le temps de coopérer à la maison lorsqu’ils retourneront vers les destinations dites intermédiaires le La liste ambrée de la Grande-Bretagne.

Peter Phillips, administrateur de l’University College London, a déclaré qu’il avait réservé des vacances avec sa femme et ses filles sur l’île grecque de Rhodes en décembre dernier, et que la suppression de la ségrégation pour les voyageurs vaccinés était un soulagement après des mois à se demander s’ils l’obtiendrait. Voler, en quels termes.

“La position de leader est déprimante à mesure que les cas augmentent”, a-t-il déclaré. « Vous vous demandez si vous faites la bonne chose. Nous voulons tous les deux être aussi en sécurité que possible car nous nous faisons vacciner deux fois. Cela semble dangereux. “

Aucun voyage en Grèce n’étant possible, la famille a enregistré une pause séparée sur la côte de la mer du Nord en Angleterre.

Retards entrants

Dans le hall des arrivées du terminal 5 d’Heathrow, certains passagers ont exprimé leur surprise de la rapidité avec laquelle il était traité. Ed Horrocks, qui a pris l’avion de Chicago pour un mariage au Royaume-Uni, a utilisé une ligne régulière plutôt qu’un portail électronique et a déclaré qu’il y avait moins de monde qu’il ne s’y attendait.

Mais au terminal 2, les passagers ont déclaré que l’attente était encore plus longue. Annie Wright, qui a pris l’avion pour un voyage d’agrément depuis Newark, dans le New Jersey, a déclaré qu’elle était restée dans une “file d’attente massive” pendant deux heures, son emprise accrue par les problèmes de son masque à une porte électronique.

Le Royaume-Uni a également modifié sa position sur les îles Baléares espagnoles, un autre marché de vacances majeur, la semaine dernière, les faisant passer du vert à l’ambre en raison des inquiétudes concernant la montée de la variante delta Covit-19. Coup.

Les changements garantissent désormais que même les personnes volantes ne bénéficieront pas d’un revenu isolé, une décision qui soulève des inquiétudes quant au statut des autres emplacements répertoriés en orange.

Russell, un dentiste, a déclaré à U-Turn de France que d’autres collègues devraient l’indemniser et que la famille avait dépensé des centaines de livres en tests de virus corona, qui correspondent désormais à leur situation.

“Il y a des impacts financiers, des impacts sur l’emploi”, a-t-il déclaré. “C’est une pilule amère à avaler.”

