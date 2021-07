Après la France, les États-Unis exigent qu’Israël inspecte le NSO et les agences de surveillance

New Delhi: Jours plus tard La France se plaint à Israël des révélations du projet Pegasus, Le Washington Post Est Reportage De hauts responsables américains de la Maison Blanche ont soulevé la question auprès de hauts responsables israéliens. Alors que la pression monte sur Israël, diverses nations exhortent le gouvernement à enquêter sur la question. L’Inde est dans le déni constant.

Avant le récent débat entre la Maison Blanche et les responsables israéliens sur la question, Haches A été Reportage Brett McKerk, conseiller au Moyen-Orient du président américain Joe Biden, a discuté du rapport Pegasus lors d’une récente réunion à la Maison Blanche avec le haut responsable du ministère israélien de la Défense, Zohar Balti. Il a maintenant été révélé que des discussions étaient en cours depuis quelques jours entre les administrations américaine et israélienne concernant le projet Pegasus.

D’autre part, récemment, des membres du Congrès américain ont exhorté le président Joe Biden à aller de l’avant avec de nouvelles réglementations, sanctions et enquêtes fédérales sur les abus de logiciels espions. « Assez, c’est assez. Les dernières révélations sur l’utilisation abusive des logiciels du groupe NSO renforcent notre conviction que le piratage pour l’industrie de la location doit être maîtrisé », a déclaré une lettre signée par les membres du Congrès Joaquin Castro, Anna G. Esu, Tom Malinowski et Katie Porter. Mentionné.

Et le sénateur Ron Wyden Soulevé Enquête sur le projet Pegasus aux États-Unis Commission spéciale du Sénat sur l’enquête sur le renseignement La semaine dernière. “L’espionnage à la location” devrait avoir une certaine responsabilité “, a déclaré Wyden Mentionné.

Stacy Dixon, la candidate de Biden au poste de premier directeur adjoint du renseignement national, Mentionné, « Nous devons avoir une meilleure approche gouvernementale globale pour faire face à des choses comme celle-ci. »

Alors que la pression montait, Israël a lancé une enquête et un haut responsable de la sécurité israélienne a déclaré qu’il “prenait la question au sérieux”. Cependant, le responsable a déclaré qu’une enquête appropriée prendrait du temps et qu’il était “irresponsable et prématuré” de publier des déclarations avant la fin de l’enquête.

Le mercredi 28 juillet, des responsables de la sécurité israélienne sont arrivés au bureau de l’ONS à Herslia, une banlieue de Tel-Aviv, pour y être interrogés.

A déclaré un employé du groupe NSO Jeudi NPR La société a « temporairement bloqué de nombreux clients gouvernementaux dans le monde » d’utiliser Pegasus. Ces suspensions sont le résultat direct des rapports publiés par le Pegasus Project Consortium, NPR.

Pendant ce temps, la ministre française de la Défense, Florence Barley, a réitéré mercredi 28 juillet l’accent mis par Israël sur la « connaissance ». [it] Des mesures ont été prises pour empêcher le NSO d’abuser de ses « activités clients » et de ses outils « à forte pénétration ».

Les diplomates israéliens du monde entier sont confrontés à des questions embarrassantes concernant les informations selon lesquelles le gouvernement israélien serait impliqué dans la reconnaissance des licences de logiciels espions pour les régimes dictatoriaux. Le New York Times Le gouvernement israélien a récemment annoncé qu’il l’avait fait Demandé L’équipe du NSO et d’autres agences de surveillance devraient continuer à travailler après l’assassinat de l’Arabie saoudite Washington Post Auteur Jamal Kashoghi par des assassins saoudiens prétendument autorisés par le gouvernement.

Alors qu’Israël cherche à former de nouvelles alliances dans le golfe Persique, ses sociétés technologiques vendent la technologie de surveillance la plus convoitée au monde à divers gouvernements. Cependant, tout en exposant l’utilisation abusive de la technologie des logiciels espions Pegasus – contre l’objectif du NSO de surveiller les criminels et les terroristes – le gouvernement israélien a déclaré qu’il révoquerait les licences d’exportation du NSO dans les cas où des droits de l’homme sont constatés. Être violé.

Dans une révélation clé, un consortium international avec 17 sociétés de médias Câble A révélé Les téléphones de dirigeants, de journalistes, de militants des droits et d’autres personnalités clés du monde entier ont été piratés ou tentés de l’être à l’aide de l’outil espion de qualité militaire Pegasus du groupe israélien NSO. Le président français Emmanuel Macron est l’un des 14 leaders sur la liste des logiciels espions. De l’Inde, les ministres de l’Union et leurs collaborateurs ; Hommes politiques éminents ; journalistes ; Juges ; D’autres sont sur la liste.

Le projet Pegasus est une enquête conjointe impliquant plus de 80 journalistes de 17 agences de presse dans 10 pays, coordonnée par des articles interdits avec le soutien technique du laboratoire de sécurité d’Amnesty International. Lire toute notre couverture Ici.