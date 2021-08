Le cabinet d’avocats spécialisé en droit maritime ApplePay est le partenaire officiel du prochain Grand Prix France Sale.

Saint-Tropez, un village de renommée mondiale sur la Côte d’Azur, accueille le Grand Prix des sols en France les 11 et 12 septembre en tant que cinquième événement de la saison 2.

ApplePay était également le partenaire officiel du Bermuda Soil Grand Prix présenté par la princesse Hamilton en avril, qui a lancé la saison 2 de SailGP.

Huit équipes nationales sont en compétition : Australie, Danemark, France, Grande-Bretagne, Japon, Nouvelle-Zélande, Espagne et États-Unis.

Saint-Tropez a une riche histoire marine et certaines des plus belles eaux de navigation au monde.

La baie de Saint-Tropez a accueilli de nombreux événements de voile célèbres – y compris les emblématiques Voices de Saint-Tropez – et ce fantastique bord de mer, les F50 longent le rivage près du front de mer emblématique du Male Jean Rail et devant la flotte alliée. La zone de navigation, la zone officielle des visiteurs, offrira des vues au premier rang sur la digue.

SailGP est le championnat sportif mondial annuel qui présente une technologie de haute qualité et les meilleurs athlètes du sport.

Les équipes nationales se battent à des vitesses supérieures à 50 des catamarans F50, les premiers bateaux à émerger lors de la 35e U.S. Cup aux Bermudes en 2017.

En tant que ligue de voile la plus sophistiquée au monde, SailGP est la première organisation sportive respectueuse du climat à franchir la voie du net zéro carbone dans toutes les activités commerciales et événementielles.

Pour la première fois, des athlètes féminines seront incluses dans la formation par le biais de l’initiative pour l’égalité des sexes de SailGP.

SailGP Inspire, l’initiative communautaire, éducative et de publication de la ligue mondiale, offrira un apprentissage pratique et une expérience de travail pratique en naviguant pour les jeunes.

Le cabinet d’avocats a déclaré : « Abby est ravie d’être le partenaire officiel du Grand Prix de France Sale | Saint-Tropez.

“Comme les Bermudes où débute la première épreuve de la saison 2, Saint-Tropez sera une navigation fantastique pour des équipes nationales fantastiques.”

ApplePay est l’un des principaux cabinets d’avocats côtiers au monde. Leur expertise juridique globale conseille les entreprises publiques et privées, les institutions financières et les particuliers.

Une déclaration de la société a déclaré : « Nous sommes un cabinet d’avocats à service complet, fournissant des conseils et des services complets et experts dans les domaines de la formation aux entreprises, au règlement des différends, à la propriété, à la réglementation et aux clients privés et aux fiducies.

« Nous opérons dans 10 sites mondiaux très appréciés et bien organisés. Grâce à AppleP Global Global Services, nous proposons une large gamme de services de gestion, de reporting et de confiance aux sociétés multinationales et aux particuliers fortunés.

