Appel à la grève des trains dans toute la France en juillet, le 21 juin en région parisienne

Les syndicats des cheminots appellent à des grèves à la SNCF en France en juin et juillet.

Les syndicats CGT, ANSA, CFDT et SUD-Rail soutiennent une grève régionale en Ile-de-France ce lundi 21 juin.

Les conducteurs du RER régional Ile-de-France et d’autres trains assureront la desserte de la banlieue vers le centre-ville.

Une grève nationale est prévue le jeudi 1er juillet, touchant tous les trains, y compris la DGV soutenue par l’Union CGT-Seminots.

D’autres manifestations devant le siège de la SNCF sont attendues avant le 29 juin.

L’annonce intervient alors que de nombreuses personnes en France reviennent fréquemment utiliser les trains pour se rendre au travail et en vacances en été.

Les grévistes protestent contre l’avenir “incertain”

Le nombre de grévistes et l’impact sur les services ferroviaires seront annoncés la veille de l’action prévue, a précisé Fabian Dumas, président exécutif de SUD-Rail. AFP Les grèves peuvent avoir un « impact significatif ».

Il a déclaré qu’il y avait “un mécontentement général et une frustration” parmi les employés qui se sentaient incertains quant à l’avenir à la lumière des changements précédents dans la structure de la SNCF, et que les concurrents du fournisseur national étaient sur le point d’entrer sur le marché ferroviaire français.

En 2020, la SNCF l’a transformé en une entreprise publique (EPIC), une entité publique.

Ce changement n’a pas privatisé l’entreprise – comme certains le craignaient en France – mais a rapproché les réseaux ferroviaires nationaux d’autres États membres de l’UE des normes européennes.

Mais ce changement signifie que les nouveaux employés ne sont plus éligibles au statut spécial du travail accordé auparavant aux employés plus âgés, qui garantit des droits tels que le travail à vie, la retraite anticipée et les régimes spéciaux de retraite.

Le syndicat appelle à l’égalité et à l’amélioration

Dit C.G.T. Dans un rapport La création d’un statut spécial pour les nouveaux employés et des améliorations pour les employés plus âgés sont « nécessaires et urgents ».

Beaucoup de leurs revendications sont centrées sur l’égalité entre les nouveaux et les anciens employés.

Salaire initial (mensuel) 8 1 800 et salaire supplémentaire de « 13 mois » en décembre, avancement de carrière automatique, accès égal aux titres de poste de premier rang, augmentation de 30% des salaires en fonction du temps de travail pour tous dans l’entreprise, meilleure reconnaissance des qualifications et de l’organigramme de 38 titres d’emploi appliqués à tous les salariés .

