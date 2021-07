Analyse Tour de France Niveau 12 : Entre dans une nouvelle phase

Quelque chose d’étrange s’est produit Tour de France Passant le Rhône cette année, la course a changé d’ambiance et est entrée dans une nouvelle phase. Nous sommes au milieu de la deuxième semaine, mais Niveau 12 Alors que ce changement était en effet très important, la guerre de classification générale a été temporairement résolue jusqu’à ce que la course du dimanche atteigne les Pyrénées.

L’une des caractéristiques des jours d’ouverture de cette tournée est le mauvais temps, qui peut conduire au chaos et aux accidents de la route. Deux jours dans les Alpes ont été marqués par le froid et la pluie, ce qui était clairement hors du souffle; Journée pour Dignes, c’est gagné Ben O’Connor (équipe AG2R Citroën), sept coureurs ont terminé hors du temps, et trois ont grimpé au milieu. On se demande si c’est un temps Matthieu van der Boyle (Alpine-Phoenix) quitte la tournée ce jour-là, pas alors qu’il regardait par la fenêtre de son hôtel et qu’il montait haut dans ce cadre inconfortable. O’Connor a certainement payé son effort à Dignes sur l’étape du Mont Ventax.

D’abord sur les Ventooks puis sur scène jeudi, la météo est passée à un autre extrême. Kart, le département français de la province de Nams, a enregistré la température record de la France de 45,9 ° C en 2019, il n’est donc pas surprenant que Peloton ait pris la peine de rouler. La chaleur est arrivée, et à cette température chaude est arrivée un autre type de course parce que les équipes qui ont raté la première étape de la course essayaient de faire bouger les choses.

Le format de la tournée change constamment, les équipes devant réorganiser leurs objectifs au fur et à mesure que les opportunités changent et s’écartent. La première semaine de Van der Poyle en jaune et l’excitation de la Bretagne semble être là depuis très longtemps, ce qui a toujours été la nature de La Grande Bouquet. La controverse sur les accidents est morte, mais cela a toujours été une question de tournée ; Le cirque roule et de nouvelles histoires s’écrivent.

Les quatre coureurs qui ont finalement décidé de l’étape d’aujourd’hui sont des représentants d’équipes qui n’ont rien, ou très peu, de cette tournée jusqu’à présent : Nils Polit Stephen Kong de Bora-Hanskro, Grubama-FDJ, Emanol Erviti de Movistar et Harry Sweeney de Lotto Soutlin. Ces trois équipes, Bora, Grubama et Lotto, sont obligées de changer complètement de motivation après que leurs coureurs politiques, Peter Sagan, Arnaud Demare et Caleb Evan, soient rentrés chez eux pour une raison ou une autre. L’une des raisons de l’enthousiasme du quatuor pour la victoire d’aujourd’hui est que leurs équipes n’ont pas encore fait leurs preuves lors de la tournée de cette année.

En effet, sur les 13 membres du Strong Man split, un seul coureur avait déjà remporté une étape, et c’était Julian Albilippe de Dunink-Quickstep. Israel Start-Up Nation, Quebec-NextHash, Trek-Sekafredo, Team Bike Exchange, EF Education-Nippo et Arkia-Samsik sont tous invaincus dans la course de cette année.

La tournée est toujours injuste, il n’y a qu’un nombre limité de prix, et au fur et à mesure que la course avance, ces chances de gagner ou de porter un maillot unique seront petites et petites. Sur les 12 étapes qui ont eu lieu jusqu’à présent, sept équipes ont gagné, et il n’y a encore que neuf niveaux. De par leur conception, toutes les équipes ne peuvent pas gagner, donc la frustration se développe pour tirer quelque chose de la course, qui est toujours la plus grande course de l’année pour une équipe.

Suite à la semaine d’ouverture, alors que le classement général était doté d’un format plus solide, de plus en plus d’équipes quittaient la course, elles cherchaient donc d’autres objectifs. L’ouverture brutale de la course, qui a vu les leaders s’écraser ou ne pas voir le manque de temps, a obligé beaucoup plus d’équipes que d’habitude à prendre des risques pour marquer la course. Vingt-neuf coureurs ont déjà quitté la course, à 15,7%, le plus haut nombre et proportion depuis 2012.

Il y a une vraie tendance au désordre dans la tournée, car il y a moins d’équipes qui veulent ou peuvent contrôler le scrutin et chasser. Après une forte pause aujourd’hui, il y avait très peu de cohérence dans la tentative de le ramener, et bientôt Peloton a abandonné sa poursuite et a terminé le ballon près de 16 minutes plus tard. Dans les jours de Sprint, seul Desynink-Quickstep a la capacité de maintenir une pause de manière réaliste, et lorsqu’ils font face à un grand groupe de coureurs forts, ils coopèrent en avant, ce qui signifie plus de victoires de la pause.

En montagne, l’équipe émirienne s’est déjà montrée fragile, même si cela ne remet pas en cause le défi de Tadej Bokajar, qui la possède jusqu’à présent. C’est une tournée marquée par un manque de contrôle. Nous sommes dans une dernière journée mouvementée car nous pensons que chaque équipe peut obtenir un résultat, et la lutte pour atteindre la pause s’intensifie.

Adam Beckett est rédacteur pour le magazine Procycling.

