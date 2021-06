Amazon marque pour rationaliser le football de Ligue 1 en France – date limite

Amazone Prime a conclu ce qu’il a décrit comme un accord “historique” pour diffuser la vidéo Ligue 1 Ce sera l’endroit pour regarder le football en France, c’est-à-dire des équipes dont le Paris Saint-Germain et Lily.

Le streamer, propriété de Jeff Bezos, proposera 302 matchs de ligue 1 en direct par saison, soit l’équivalent de huit matchs par semaine, soit 80% des matchs. Amazon aura 10 meilleurs choix pour cette saison, 66 deuxième et troisième choix et une émission sur les temps forts du dimanche.

Le contrat avec l’expert de la Liga de Football a une durée de trois ans, à compter du mois d’août, formant les droits sportifs actuels d’Amazon, y compris la Premier League anglaise au Royaume-Uni. L’accord s’élèverait à 250 M M (302 M $) par an.

L’entrée sur le marché amazonien a fait voler en éclats les plumes. Canal + Lig 1 détient également les droits, mais a déclaré qu’il n’était pas prêt à partager la ligue de football avec Amazon. “Canal+ ne diffusera donc pas la Lig 1”, a-t-il déclaré dans un communiqué à l’AFP

Alex Green, directeur général de Prime Video Sport Europe, a déclaré : « La Ligu 1 est le tournoi de football national le plus regardé du pays et nous sommes heureux d’amener chaque club et les matchs les plus excitants à Prime Video chaque semaine pour les trois prochaines saisons. “